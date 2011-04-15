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19/01/2017
16:12

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 января, выросли на 0.2% до 36.55 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 января, выросли на 0.2% до 36.55 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата.

Цена на бензин АИ-80 выросла на 0.1% и составила 33.62 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0.2% до 35.46 руб., цены на бензин АИ-95 - на 0.2% до 38.61 руб.

Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.2% и составила 37.35 руб. за литр.

За прошедший период в 41 центре субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. На 0.6-0.9% цены на него выросли в Курске, Пензе, Перми и Майкопе.

Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле на 0.3% и Владимире - на 0.1%.

В Москве бензин подорожал на 0.5%, Санкт-Петербурге - на 0.1%.


"AK&M" от 19.01.2017
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