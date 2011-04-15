Цены на бензин за неделю, с 9 по 15 января, выросли на 0.2% до 36.55 руб. за литр, говорится в сообщении Росстата.



Цена на бензин АИ-80 выросла на 0.1% и составила 33.62 руб. за литр. Цены на бензин АИ-92 выросли на 0.2% до 35.46 руб., цены на бензин АИ-95 - на 0.2% до 38.61 руб.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.2% и составила 37.35 руб. за литр.



За прошедший период в 41 центре субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. На 0.6-0.9% цены на него выросли в Курске, Пензе, Перми и Майкопе.



Снижение цен на бензин зафиксировано в Кызыле на 0.3% и Владимире - на 0.1%.



В Москве бензин подорожал на 0.5%, Санкт-Петербурге - на 0.1%.





"AK&M" от 19.01.2017