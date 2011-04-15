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19/01/2017
17:05

Владелец ГК Brozex В.Брозовский приобрёл сеть "Суперстрой"

Владелец группы компаний Brozex и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский приобрёл торговые объекты, входящие в сеть "Суперстрой". Об этом сообщает издание E1.RU.

Как сообщил E1.RU владелец Brozex, всего было куплено шесть торговых точек. Они находятся в Свердловской области (Каменск-Уральский и Серов), а также в Пермском крае (Березники, Кунгур) и Татарстане (Нижнекамск). Магазины будут работать под брендом "ДомоСтрой".

"Мы выбрали некоторые объекты, которые подошли нам. Их площади - от четырёх до пяти тысяч квадратных метров. Часть торговых точек мы уже запустили", – сказал E1.RU Вячеслав Брозовский.

Он отметил, что инвестиции в проект больше 300 млн руб. Эти деньги потребуются на ремонт и закупку торгового оборудования, а также на заполнение магазинов товаром. Брозовский подчеркнул, что специально под покупку торговых точек кредитов Brozex не брал.


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