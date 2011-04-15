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19/01/2017
18:21

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую ставку в 0%. Об этом сообщает ЕЦБ.

Ставка по депозитам осталась на уровне минус 0.4%, маржинальная ставка также не изменилась и составила 0.25%.

ЕЦБ также сохранил объём ежемесячного выкупа активов на уровне 80 млрд евро до марта 2017 года. Однако с апреля по декабрь 2017 года ЕЦБ будет ежемесячно выкупать активы на сумму 60 млрд евро.

Напомним, 10 марта 2016 года ЕЦБ понизил базовую ставку до 0% с 0.05%, 4 сентября 2014 года - до 0.05% с 0.15% годовых, 5 июня 2014 года - до 0.15% с 0.25% годовых, 7 ноября 2013 года - до 0.25% с 0.5%, 6 мая 2013 года - до 0.5% с 0.75%, 5 июля 2012 года - до 0.75% с 1%, 9 декабря 2011 года - до 1% с 1.25%, 3 ноября 2011 года - до 1.25% с 1.5% годовых.

В последний раз ЕЦБ повышал ставку 7 июля 2011 года, когда она была увеличена на 0.25 процентного пункта до 1.5% годовых.


"AK&M" от 19.01.2017
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