РКС приобрели 33.4% уставного капитала компании "Азмерит"

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") приобрёл 33.4% доли участия в уставном капитале ООО "Азмерит". Об этом говорится в сообщении РКС.



РКС планирует наладить серийное производство этих ключевых элементов системы ориентации космических аппаратов и использовать их при создании малоразмерных спутников.



Инвестиции планируется осуществлять в два этапа. Средства будут направлены на проведение опытно-конструкторской работы, предусматривающей проведение полного цикла наземных испытаний опытных образцов малогабаритных датчиков. В 2017 году планируется подготовить опытные образцы изделий для вывода на рынок, а с 2018 года - начать продажи датчиков российским коммерческим компаниям и предприятиям Роскосмоса. Ожидается, что высокая конкурентоспособность разработки и быстрый рост спроса на малые космические аппараты к 2019 году позволят вывести российские датчики на международный рынок.



В рамках реализации проекта на мощностях РКС будет создано производство для изготовления корпусов и плат, а также монтажа микросхем. Крупноузловую сборку изделий будут производить сотрудники компании "Азмерит". Для проведения вибродинамических и термовакуумных испытаний готовых изделий планируется задействовать возможности холдинга РКС, который обладает одними из лучших в России испытательными стендами.



ООО "Азмерит" является высокотехнологичным стартапом в области космического приборостроения. Компания основана в 2012 году сотрудниками лаборатории космических проектов ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова. Компания специально создана под проект "Звездный датчик на кристалле", целью которого является разработка и создание дешевого малогабаритного звездного датчика для коммерческих малых космических аппаратов.



АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион" (АО "НПО "Орион").



AK&M "Рынок слияний и поглощений"