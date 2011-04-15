Дайджест газеты "Ведомости" от 20 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 января 2017 года.









БАНКИ ПРОСЯТ О ПЕРЕМИРИИ



Банки просят переводить зарплаты бюджетников на карты "Мир" не сразу, а по мере истечения срока действия нынешних карт, но ЦБ и депутаты считают, что торг здесь неуместен



Принятие законопроекта о карте "Мир", по мнению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ограничит конкуренцию и ущемит права граждан, рассказала замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева. Законопроект обязывает с 1 января 2018 г. зачислять бюджетные средства (пенсии, зарплаты, пособия) на карту "Мир".



ЦБ, разработавший законопроект, препятствия для развития конкуренции не видит - ведь речь только о бюджетниках



Суть проблемы не в самом переводе на карты "Мир", утверждают несколько банкиров. По их словам, дело в сроках перехода: чтобы уложиться в указанный в поправках срок, банкам нужно за этот год выпустить и доставить клиентам десятки миллионов карт "Мир".



Дискуссия, которую сейчас ведут крупнейшие эмитенты карт с ЦБ, касается отсрочки: срок жизни карт - 3-4 года и банки хотят перевыпускать карты бюджетникам и заменять их на "Мир" по мере истечения срока их действия.





ЗЕМЛЯ СНОВА ДОРОЖАЕТ



В прошлом году впервые с начала кризиса выросли долларовые цены на сельхозземли. Этому способствовали хороший урожай зерновых и продажа активов проблемных агрохолдингов



В 2016 г. впервые за три года выросли долларовые цены на сельхозземли, говорится в отчете "Совэкона". В основных южных регионах рост составил 31-83%, в центре - 6-17%, в Поволжье - 1-36%. При этом средний курс доллара, по данным ЦБ, за прошлый год вырос на 9%.



Директор "Совэкона" Андрей Сизов объясняет рост цен на земли несколькими причинами. Одна из них - прекрасные результаты в растениеводстве, при этом в отрасли хорошая доходность. Кроме того, сокращается предложение земли.





КОНВЕРТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ



40% сотрудников малых и средних компаний получают зарплату в конверте на основной работе и 55% - на дополнительной, по данным "Mail.Ru для бизнеса". Это выше, чем по предприятиям в целом



Предприниматель, который готов платить государству все налоги и страховые взносы, несет 50% дополнительной нагрузки на фонд оплаты труда (ФОТ), сетует Даниил Сергунин, совладелец компании - производителя энергетического мармелада "Энерджи фуд рус" (бренд Megaday). "Например, если я назначаю сотруднику зарплату в 100 000 руб., то должен добавить к этой сумме еще 50 000 руб. налогов и страховых взносов", - объясняет он. По его словам, норма прибыли "Энерджи фуд рус" позволяет платить белые зарплаты, потому что компания выпускает недешевый нишевый продукт. Однако среди его знакомых немало предпринимателей, которые не готовы работать вбелую, потому что социальные налоги съедят всю прибыль.





НАДЕЖДА ВМЕСТО УГРОЗЫ



Искусственный интеллект может создать больше рабочих мест, чем уничтожить. Экономический эффект новых технологий обсудили на форуме в Давосе



Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта породило дискуссии между бизнесом и политиками о том, как новая технология отразится на миллионах работников со средним уровнем дохода.



Экономический эффект автоматизации многих рабочих позиций стал одной из центральных тем дебатов на саммите в Давосе. Ведь на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) собрались политические и экономические лидеры многих стран, а также топ-менеджеры корпораций, развивающих технологии искусственного интеллекта, таких как IBM, Microsoft, Facebook и Alphabet. Многие лидеры бизнеса и экономисты считают, что развитие и распространение машин, способных действовать и обучаться самостоятельно, в итоге создадут больше рабочих мест, чем эти машины смогут заменить, и повысят общий уровень благосостояния, как это и происходило на более ранних этапах.





ДОХОДНАЯ КАРТА НЕ БИТА



Доходность банковских карт все ближе к депозитам

Клиенты банков давно распробовали удобный и выгодный платежный инструмент - дебетовые карты с начислением процентов на остаток их собственных средств (доходные карты), утверждают банкиры. "Доходные карты сейчас весьма востребованы: на них приходится примерно 40% новых продаж", - указывает начальник управления развития дебетовых продуктов банка "Открытие" Дмитрий Лепехин. Доля держателей таких карт в Бинбанке составляет 60-65% карточных клиентов.



Дело в том, что ставки по вкладам падают, а по картам практически не меняются. Сейчас разница между ними составляет около 2 п.п.





IPHONE СВЯЗАЛСЯ С РУБЛЕМ



Из-за укрепления рубля они уменьшились на 5-10%

Apple снизила цены на всю свою электронику в России - это следует из информации в интернет-магазине компании. В частности, флагманские iPhone 7 и 7 Plus, которые до сегодняшнего дня в зависимости от памяти стоили 56 990-74 990 руб. и 67 990-85 990 руб., Apple теперь продает по 52 990-68 990 руб. и 62 990-78 990 руб. В зависимости от наименования продукция Apple подешевела в среднем на 5-10%, утверждает источник, близкий к компании - партнеру нескольких производителей электроники.



Apple формирует цены в своем интернет-магазине в каждой стране в зависимости от ряда факторов, в числе которых курс обмена валют, местные законы на импорт товаров, бизнес-практики и налогообложение, объясняла ранее пресс-служба Apple ценовую политику.



Случаи, когда Apple меняет цены на продукцию, уже продающуюся в России, крайне редки, рассказывал ранее "Ведомостям" источник, близкий к компании - партнеру нескольких производителей электроники.





МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ ДАЕТ РАБОТЫ



Не стоит особо полагаться на малый бизнес в решении проблемы безработицы, свидетельствует статистика



Несмотря на то что малый бизнес считают движущей силой роста занятости в США, количество рабочих мест в этом секторе увеличивается очень медленно и нестабильно. Большинство малых предприятий США создают не более одного нового рабочего места в год. Львиная доля прироста занятости приходится на вновь созданные компании.



Медианная малая компания создает в год менее одного нового рабочего места с полной занятостью.JPMorgan Chase Institute проанализировал зарплатные файлы за 2015 г. более 45 000 малых предприятий, являющихся клиентами банка, и выяснил, что только 20% из них за год увеличили штат сотрудников с полной занятостью более чем на два человека, а 16%, напротив, лишились одного рабочего места. Большинство малых предприятий нанимают всего несколько сотрудников. Подавляющее большинство новых рабочих мест в малом бизнесе в США приходится на вновь создаваемые компании, а не на уже действующие





ALIBABA ПОДДЕРЖИТ ОЛИМПИАДУ



Китайский интернет-гигант Alibaba заключил договор о спонсировании следующих шести Олимпийских игр. Доход Международного олимпийского комитета от сделки может превысить $600 млн



Alibaba Group, основанная Джеком Ма и специализирующаяся на электронной коммерции, до 2028 г. станет членом "всемирной спонсорской программы" Международного олимпийского комитета (МОК) наряду с такими гигантами, как McDonald's, Coca-Cola и Visa. По условиям сделки Alibaba также будет предоставлять организаторам Игр услуги в области IT и создаст "Олимпийский канал" цифрового телевидения для пропаганды олимпийского движения среди молодых любителей спорта. Компания намеревается адаптировать этот канал для китайской аудитории.



.До сих пор в списке спонсоров Игр преобладали западные корпорации, китайская компания попадала туда лишь однажды: Lenovo спонсировала Игры 2008 г. в Пекине.





НЕОФИЦИАЛЬНАЯ КИТАЙСКАЯ ВАЛЮТА



Курс биткоина все больше отражает происходящее в Китае. На эту страну приходится 94% оборота торгов этой валютой.



В январе Народный банк Китая (НБК) начал проверки шанхайской биржи BTCC и пекинских OKCoin и Huobi. Первые результаты уже есть. "Эти биржи допускали нарушения, поскольку участвовали в маржинальном финансировании, что оборачивалось аномальной волатильностью на рынке, - говорится в заявлении НБК, - проверки также показали, что у этих бирж отсутствует контроль за отмыванием денег, который отвечал бы международным требованиям". По данным шанхайского подразделения НБК, биржи биткоинов "занимались бизнесом, выходившим за пределы разрешенного им, и предоставляли финансовые услуги, нарушая правила".



Биткоин славится волатильностью, но в январе скачки курса были резкими даже для него. 5 января биткоин подорожал до исторического максимума -$1161,89 (предыдущий рекорд был в конце 2013 г. - $1147), но на следующий день резко упал.











Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.01.2017