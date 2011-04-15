Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 января 2017 года



МИНОБОРОНЫ ПРИЗЫВАЕТ НОВЫХ ГРАЖДАНСКИХ

ПАССАЖИРСКИЙ АВИАПАРК ДЛЯ ВОЕННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНОВЛЕН



Как стало известно "Ъ", Министерство обороны рассматривает возможность вывода из эксплуатации самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М, используемых в вооруженных силах РФ. Заменой им могут стать новые лайнеры Ту-214 и SSJ 100. Для промышленности - компании "Туполев" и "Гражданских самолетов Сухого" - заказ крайне выгоден, поскольку гарантирует загрузку мощностей на заводах в Казани и Комсомольске-на-Амуре соответственно. Перспективы упираются в финансовый вопрос: министром поручено проработать его так, чтобы военным не пришлось изыскивать дополнительные





В "РОСАТОМЕ" НАШЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЯДРОМ

СОТРУДНИКИ ГОСКОРПОРАЦИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА УСТАНОВЛЕННЫЙ НА АЭС СОФТ



Как стало известно "Ъ", в структурах "Росатома" возникли вопросы к легитимности используемого на атомных электростанциях софта. Действующие и бывшие сотрудники госкорпорации утверждают, что не обнаружили документации на программную платформу ПОРТАЛ, а ее исходным кодом распоряжаются частные лица. Недостаточный контроль над ПО потенциально может грозить не только ошибками, но и остановкой ядерного реактора, предупреждают эксперты. В самом "Росатоме" отвергают наличие каких-либо проблем с софтом.





ИМПОРТУ АЛКОГОЛЯ ПОЛЕГЧАЛО

ПОСТАВКИ ВИНА В РОССИЮ ВЫРОСЛИ, КРЕПКИХ НАПИТКОВ - УПАЛИ



Из всего импортируемого в Россию алкоголя только тихие и игристые вина смогли показать рост объемов в 2016 году, тогда как поставки крепких напитков (виски, ром, текила и др.) второй год подряд снижались. В то же время производство российского вина, выросшее на четверть в 2015 году, по итогам прошлого года ушло в минус. Эксперты и участники рынка объясняют таку динамику ослаблением евро и большими запасами отечественной продукции с позапрошлого года.





ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ

МИНОБРНАУКИ БОРЕТСЯ С УТЕЧКАМИ



Первая масштабная утечка материалов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) повлекла изменения в правилах проведения состязания, сообщили "Ъ" в Минобрнауки. В олимпиадном движении опасаются, что принятые меры не гарантируют защиту большинства олимпиад, которые пройдут в ближайшее время. Масштаб скандала сопоставим со сливом вариантов ЕГЭ в 2013 году и должен привести к реформе в процедуре проведения олимпиад, считают эксперты.





БЫВШИЙ БАНКИР НЕУБЕДИТЕЛЬНО ИЗОБРАЗИЛ СОТРУДНИКА ЦБ

ПО ДЕЛУ О ПОКУШЕНИИ НА МОШЕННИЧЕСТВО ПРОВЕДЕНЫ ОБЫСКИ



Как стало известно "Ъ", сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски в КБ "Европейский стандарт" в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления КБ "Международный банк развития" Ильдара Клеблеева. Экс-банкир обвиняется в том, что, представляясь высокопоставленным сотрудником Центробанка, требовал от руководства КБ "Агросоюз" €1 млн за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором.





ДВА МИЛЛИАРДА РАСТРАТИЛИ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

АРЕСТОВАН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ ПЕРВОГО ЧЕШСКО-РОССИЙСКОГО БАНКА





Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд вчера санкционировал арест бывшего вице-президента обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова. Он обвиняется в хищении более 2 млрд руб. активов кредитного учреждения, у которого была отозвана лицензия летом прошлого года. ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и благодаря связям с ЦБ Ирана. Господин Меркулов настаивает на своей невиновности, утверждая, что вменяемые ему в вину сделки готовились без его участия, а сам он успел проработать на посту всего две недели. Следствие, в свою очередь, проверяет его на причастность к хищениям еще из одного банка - "Таурус".





КРУПНЕЙШИЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ

20 АВИАКОМПАНИЙ КОНСОЛИДИРОВАЛИ РЫНОК



Несмотря на общее падение перевозок авиаотрасли в 2016 году на 3,8%, 20 крупнейшим российским авиакомпаниям удалось в прошлом году нарастить пассажиропоток на 17,2%. По оперативным данным Росавиации, двузначный рост показали 12 авиакомпаний из первой двадцатки. Эксперты отмечают, что в 2017 году авиакомпании продолжат искать собственную нишу, чтобы сохранить свой пассажиропоток и не конкурировать напрямую с лидером рынка, группой "Аэрофлот".





ГАЗЕТЫ СТАЛИ ЕЩЕ ДОРОЖЕ ЧИТАТЕЛЯМ

БУМАЖНАЯ ПРЕССА ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ



С начала года розничные цены на прессу поднялись на 13-15% в зависимости от тематики издания. Лидерами роста стали пользующиеся спросом кроссворды и сканворды. Хотя издатели обещают сдерживать рост стоимости прессы, в ближайшее время им, вероятно, придется и дальше повышать цены, чтобы сохранить маржинальность бизнеса.





ДОЛГ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

ВТБ И ГАЗПРОМБАНК РЕФИНАНСИРОВАЛИ 84% КРЕДИТА ЧТПЗ



Как выяснил "Ъ", основными кредиторами ЧТПЗ Андрея Комарова стали ВТБ и Газпромбанк (ГПБ), которые предоставили группе по 33 млрд руб. на семь лет для рефинансирования синдицированного кредита на 80 млрд руб. Сбербанк, на который приходилась четверть кредита, выделил ЧТПЗ лишь 12 млрд руб. на пять лет. Новый график долга выглядит приемлемым с учетом перспектив продаж ЧТПЗ и планов рефинансировать часть долга через облигации, но ключевой для группы сегмент труб большого диаметра (ТБД) волатилен, предупреждают аналитики.





ОАО РЖД ГОТОВО ДЕЛИТЬ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"

МОНОПОЛИЯ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА



Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД считает наиболее выгодным для себя сценарием частичный выход из капитала контейнерного оператора "Трансконтейнер" (сейчас у монополии 50% плюс 2 акции) и привлечение стратегического инвестора. Согласно выводам ОАО РЖД, это ускорит рост доходов оператора с выходом к 2021 году на чистую прибыль 8,5 млрд руб. и позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру. В правительстве не исключают такой вариант: первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что, скорее всего, "Трансконтейнер" внесут в "план приватизации" активов ОАО РЖД.





В ДОХОДНЫХ ДОМАХ ОБНАРУЖИЛСЯ РАЗРЫВ

В РОССИИ СТРОИТЬ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ПОКА ДОРОГО



В Москве стоимость проживания в доходных домах, строительство которых обещают поддержать федеральные власти, может оказаться в полтора раза дороже, чем аренда традиционного жилья на вторичном рынке. Чтобы потенциальным инвесторам было выгодно строить такие объекты, чиновникам уже сейчас необходимо разработать схему предоставления льгот по налогу на имущество и выделения девелоперам дешевых кредитов. К такому выводу пришел фонд "Институт экономики города".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 20.01.2017