НОВАТЭК купил металлургический терминал в Усть-Луге

НОВАТЭК приобрёл металлургический терминал в Усть-Луге, принадлежащий АО "Объединённая металлургическая компания". Действующий терминал НОВАТЭКа достиг предела загрузки, и газовой компании нужны новые территории, сообщает "Деловой Петербург".



В ОМК уточнили, что сделка состоялась в декабре 2016 года.

Сумму сделки стороны не раскрывают, но можно предположить, что НОВАТЭК согласился купить терминал за долги.



Сейчас металлургический терминал представляет собой причальный фронт и прилегающий к нему искусственно образованный земельный участок. "Территория полностью подготовлена для строительства портового терминала по перевалке различных грузов. Таким образом, его текущее состояние позволяет его профилировать под различное назначение и грузы, в зависимости от технологии перевалки и размещаемых объектов", - пояснили в компании.



На соседнем участке находится комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата НОВАТЭКа. Специально под этот проект газовая компания создала ООО "Новатэк-Усть-Луга".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2016 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 2.7% до 66.1 млрд куб. м. Добыча жидких углеводородов за прошлый год выросла на 36.8% до 12.441 млн т.



Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, за девять месяцев 2016 года составила 198.3 млрд руб.





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