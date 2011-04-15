АФК "Система" планирует вывести на IPO свой агрохолдинг

Глава совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что первичное публичное размещение (IPO) акций принадлежащего компании агрохолдинга "Степь" может пройти уже в 2017 году, передаёт телеканал "Россия 24".



"Следующее IPO мы собираемся сделать или в конце этого года или в начале следующего. Это агрохолдинг "Степь", потому что мы считаем, что он развивается быстро. Только по двум компаниям в этом году мы приняли решение об удвоении всех показателей. Это "Степь", агрохолдинг, и фармацевтическая компания. Специальное решение об удвоении результатов - это вообще вызов. И если мы сумеем достигнуть того, что мы самим себе пообещали, мы точно пойдем с агрохолдингом на IPO", - рассказал В.Евтушенков.



Агрохолдинг "Степь" контролирует 214 га сельхозземель, управляет четырьмя молочно-товарными фермами с 8.8 тыс. коров, а также выращивает овощи, фрукты и владеет складскими помещениями. Основным акционером агрохолдинга является АФК "Система". Выручка "Степи" за девять месяцев 2016 года выросла на 31% до 6.3 млрд руб., операционная прибыль (OIBDA) - на 69.3% до 1.7 млрд руб.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" за II квартал 2016 года по МСФО упала на 97.6% до 149 млн руб. с 6.353 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль в доле АФК сократилась на 99% до 149 млн руб. с 15.173 млрд руб. Выручка увеличилась на 8% до 177.125 млрд руб. со 163.996 млрд руб., показатель OIBDA - на 6.5% до 46.163 млрд руб. с 43.327 млрд руб., операционная прибыль - на 1.2% до 20.953 млрд руб. с 20.698 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АФК "Система" по РСБУ за I квартал 2016 года снизилась в 3.17 раза до 30.747 млрд руб. с 97.38 млрд руб. годом ранее. Выручка упала в 3 раза до 10.476 млн руб. с 32.642 млн руб., валовая прибыль - в почти в 2 раза до 10.476 млн руб. с 20.728 млн руб., прибыль до налогообложения - в 3.5 раза до 30.49 млрд руб. со 105.925 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"