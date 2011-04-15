Повтор! Внешний долг РФ в 2016 году увеличился на 0.05% до $518.661 млрд, ЦБ

Внешний долг РФ в 2016 году увеличился на 0.05%, или на $0.2 млрд и составил на 1 января 2017 года $518.661 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на $12.5 млрд, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчётную дату составила 23% против 25.4% годом ранее.



Внешние обязательства органов государственного управления за счёт новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на $6.9 млрд, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5.9% до 7.2%.



Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объёме внешнего долга (67.7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на $5.9 млрд.





"AK&M" от 19.01.2017