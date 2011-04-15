Google приобретает платформу для разработки мобильных приложений

Компания Google приобрела платформу Fabric для разработки мобильных приложений. Об этом сообщается в блоге команды специалистов, занимающейся развитием Fabric.



"На момент запуска Fabric в 2014 году нашей целью было разработать оптимальные инструменты, помогающие разработчиком создавать отличные приложения. С тех пор Fabric превратился из набора инструментов в мощную платформу, которой пользуются целые коллективы для совершенствования приложений, изучения потребностей клиентов и расширения бизнеса. За два года количество мобильных устройств, обслуживаемых Fabric, достигло 2.5 млрд, а инструменты Crashlytics и Answers были признаны лучшими средствами разработки ПО в плане стабильности приложений и возможностей аналитики", - говорится в сообщении.



Кроме того, сообщается о подписании соглашения о приобретении Fabric компанией Google, в результате чего команда Fabric объединится с группой разработчиков Google, занимающейся развитием мобильной платформы Firebase. Обе платформы решают идентичные задачи, но у каждой из них имеются уникальные преимущества, поэтому их объединение позволит предложить разработчикам действительно лучший продукт для разработки приложений, полагает команда Fabric.



Интеграция для более чем 580 тыс. разработчиков, пользующихся сервисом Fabric, пройдёт незаметно, пользователям не требуется предпринимать какие-либо действия.



После завершения приобретения, поставщиком решений Fabric, Crashlytics, Answers и сопутствующих продуктов в стадии разработки станет Google, в то время как Twitter сохранит за собой сервис Digits в течение переходного периода.







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