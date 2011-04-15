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20/01/2017
11:53

Ингосстрах выплатил более 7 млн руб. компании "Мурмансельдь 2"

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере более 7 млн руб. в связи с инцидентом на рыболовном судне "Мирах", владельцем которого является ЗАО "Мурмансельдь 2". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Инцидент произошёл 12 сентября 2016 года. Во время ведения промысла на судне "Мирах" при попытке взять трал на борт произошла его намотка на гребной винт. Устранить нарушение собственными силами не удалось. Судно было отбуксировано в порт Киркенес в Норвегии, где намотка была удалена. Судно было застраховано в СПАО "Ингосстрах" по программе КАСКО с ответственностью за полную гибель и повреждения.

После рассмотрения всех необходимых документов, полученных от клиента, случай был признан страховым, и СПАО "Ингосстрах" выплатило возмещение в соответствии с условиями договора.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.




"AK&M" от 20.01.2017
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