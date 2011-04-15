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20/01/2017
13:09

Минсельхоз не поддерживал инициативы по введению лицензии на сбор дикоросов

Министерство сельского хозяйства РФ не поддерживало инициативы по введению лицензии на сбор дикорастущих грибов и ягод. Об этом говорится в сообщении министерства.

Информация, появившаяся в СМИ о том, что Минсельхоз выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов является вымыслом и не соответствует действительности, заявляет министерство.

"В данном случае имеет место подмен и искажение информации по теме, которая была озвучена в конце прошлого года, когда министр Александр Ткачев в интервью одному из телеканалов высказался за увеличение сбора грибов в стране и назвал это направление сельхозпроизводства перспективным для малого бизнеса", - подчеркивается в сообщении.

"AK&M" от 20.01.2017
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