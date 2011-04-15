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20/01/2017
13:12

Китайcкая Fosun покупает многофункциональный комплекс "Военторг"

ФАС одобрила ходатайство зарегистрированного в Гонконге FPH Europe Holding II (H-K) Ltd по приобретению ОАО "Торговый дом ЦВУМ", на балансе которого находится многофункциональный комплекс "Военторг" (66.7 тыс. кв. м) в Москве на улице Воздвиженка. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Источник газеты, знакомый с ситуацией, говорит, что покупателем стала Avica в партнёрстве с китайской Fosun Group. В Avica, ОАО "Торговый дом ЦВУМ", JLL (консультант сделки) от комментариев отказались, связаться с Fosun не удалось.

Представитель продавца объекта - экс-владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева - также не стал обсуждать информацию о сделке. Ранее покупкой "Военторга" также интересовались Accent Development, инвестгруппа "Регион", Morgan Stanley, "Сафмар" семьи Шишхановых-Гуцериевых.

Fosun Group основана в Шанхае Гуо Гуанчаном, которого Forbes называет "китайским Баффеттом". Он инвестирует в недвижимость, туризм, металлургию, фармацевтику. Так, Fosun владеет французской курортной сетью Club Med, долями в турхолдинге Thomas Cook и цирковой компании Cirque du Soleil. Капитализация Fosun на Гонконгской бирже превысила $12 млрд. Партнёр Fosun по покупке "Военторга" - Avica - управляет фондами коммерческой недвижимости, общая стоимость которых достигает $1 млрд.

По оценке директора Департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, "Военторг" мог быть продан за 10-11 млрд руб. ($167-183 млн).


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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