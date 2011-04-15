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20/01/2017
13:58

Страховщики с начала года заключили 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде

Страховые компании с начала 2017 года заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет почти треть от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.

"Число продаж так называемых е-полисов ОСАГО показывает очень позитивную динамику с начала 2017 года, то есть с того момента, когда продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО. Праздничные дни января ушли на раскачку системы, в рабочие дни среднее число заключаемых договоров в день достигает 10 тыс.", - сказал И.Юргенс.

По его данным, за период с 1 по 19 января было продано 96131 е-полисов "автогражданки", за весь 2016 год, когда компании могли это делать в добровольном порядке, было заключено 330 тыс. договоров.

Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем сейчас составляет 6.7%, а у многих компаний этот показатель существенно выше.

"Среди лидеров продаж - проблемные регионы, где были затруднены продажи страховок. Соответственно, с уверенностью можно сказать, что электронный полис выполняет свою задачу повышения доступности услуги ОСАГО", - сказал И.Юргенс.

Регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются: Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область.

Президент РСА также сообщил, что в отдельных регионах, в отдельных компаниях наблюдается низкий уровень продаж электронных полисов.

"Соответственно, необходимы санкции. Правление РСА приняло решение поручить профильным комитетам союза разработать систему таких санкций и попросило представителей Банка России принять участие в этой работе", - сказал он.

Предложения комитетов РСА будут рассмотрены на заседании правления РСА 2 февраля, планируется, что 9 февраля они будут утверждены президиумом РСА, добавил президент РСА.


"AK&M" от 20.01.2017
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