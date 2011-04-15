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20/01/2017
14:24

Президент Беларуси А.Лукашенко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Семашко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских. Об этом свидетельствует стенограмма встречи, размещённая на сайте президента Белоруссии.

"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства.

Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал президент.

"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти.


"AK&M" от 20.01.2017
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