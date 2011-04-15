Президент Беларуси А.Лукашенко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Семашко поручил найти альтернативные пути поставки нефти взамен российских. Об этом свидетельствует стенограмма встречи, размещённая на сайте президента Белоруссии.



"Мы договаривались, что в ближайшее время вы мне доложите о ситуации в нефтегазовом комплексе страны, особенно в связи с поведением России. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", - заявил глава государства.



Он отметил, что соответствующие вопросы обсуждались еще в конце прошлого года. "И мы эти альтернативные варианты не просто прорабатывали. Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", - сказал президент.



"Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела. Как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией и на перспективу, чтобы определиться, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси", - добавил глава государства.



Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не договорились о цене транзита нефти.





"AK&M" от 20.01.2017