Ингосстрах возобновил облигаторный договор перестрахования технических рисков на 2017 год

Страховая компания "Ингосстрах" возобновила облигаторный договор перестрахования технических рисков на 2017 календарный год. Его ёмкость составляет 75 млн евро, или $83.3 млн, или 5.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Договор имеет широкий объём покрытия, включая все риски строительства и монтажа, риски в отношении машин и оборудования, электронного и передвижного оборудования.



Не менее 95% договора размещено в компаниях с рейтингом не ниже "А-" по S&P и AM Best. Лидером договора является компания Swiss Re.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 20.01.2017