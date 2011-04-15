Кабмин намерен докапитализировать Фонд развития промышленности

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



Перечнем предусмотрены меры поддержки отдельных отраслей экономики, прежде всего машиностроения.



Предполагается докапитализация Фонда развития промышленности. В 2017 году за счёт средств фонда планируется профинансировать не менее 50 проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции.



В частности, планируется субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий лёгкой промышленности.





"AK&M" от 20.01.2017