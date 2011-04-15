Россия и Иран подписали ряд документов по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях

В ГК "Росатом" 19 января состоялось подписание документов по российско-иранскому сотрудничеству в сфере мирного использования ядерной энергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.



Замгендиректора Росатома Н.Спасский и вице-президент Организации по атомной энергии Ирана Б.Камальванди подписали "дорожную карту" по реализации меморандума от 11 ноября 2014 года о расширении сотрудничества в сфере ядерной энергетике.



Старший вице-президент АО "ТВЭЛ" П.Лавренюк и старший вице-президент Организации по атомной энергии Ирана, гендиректор Иранской компании передовых технологий С.Сафдари подписали контракт на предпроектные работы по модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо (Иран).



Данные документы были согласованы и подготовлены к подписанию по результатам переговоров между Росатомом и Организацией по атомной энергии Ирана, прошедших в предыдущие дни.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий около 400 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 3-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.











"AK&M" от 20.01.2017