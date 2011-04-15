Фабрика "Рошен" в Липецкой области прекратит работу в апреле

Корпорация "Рошен" останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, говорится в сообщении "Рошен".



Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года. Как отмечается в сообщении, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.



"Начиная с 2013 года производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в 3 раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции "Рошен" на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", - говорится в сообщении.



В связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.



Холдинг "Рошен" принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее сообщалось о возможной продаже липецкой фабрики "Рошен" российскому кондитерскому объединению "Славянка".





"AK&M" от 20.01.2017