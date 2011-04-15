РЖД могут отказаться от контрольного пакета акций ТрансКонтейнера

ОАО "Российские железные дороги" считает наиболее выгодным для себя сценарием частичный выход из уставного капитала ПАО "ТрансКонтейнер" и привлечение стратегического инвестора. Об этом говорится в материалах интернет-издания "КоммерсантЪ".



Согласно выводам экспертов РЖД, это ускорит рост доходов оператора с выходом к 2021 году на чистую прибыль в размере 8.5 млрд руб. и позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру. В Правительстве РФ не исключают такой вариант. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, скорее всего, ТрансКонтейнер внесут в "план приватизации" активов РЖД.



В декабре прошлого года РЖД, владеющие через АО "ОТЛК" 50% плюс 2 акциями ТрансКонтейнера", обсудили сценарии своего участия в капитале контейнерного оператора. Согласно презентации холдинга, на обсуждение выносились четыре варианта: разделение ТрансКонтейнера по видам активов или на терминальный и контейнерный бизнес, сохранение ситуации, полная консолидация оператора в руках РЖД, либо продажа монополией всего пакета или его части.



Полная консолидация оператора даст РЖД возможность увеличить дивиденды, но потребует затрат на выкуп акций (по рыночным котировкам - 25 млрд руб.). Однако крупные акционеры компании не собираются продавать свои доли. Так, исполнительный директор близкого к РЖД НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов сказал, что они вообще не обсуждают эту тему. В группе "Сумма" Зиявудина Магомедова (владеет 25.07% акций оператора), которая давно заявляла о желании купить долю РЖД в ТрансКонтейнере, сообщили, что продавать ничего не собираются.



По мнению аналитиков, полный выход из капитала оператора даст РЖД денежные поступления от продажи, но при этом монополия потеряет дивидендный поток и контроль над оператором. РЖД, в свою очередь, также не хотят продавать всю свою долю.



Из рассмотренных сценариев наиболее привлекательным для обеих компаний признан вариант частичной продажи доли монополии в ТрансКонтейнере.



При сохранении участия РЖД в капитале оператор получит инвестиции стратега в контейнерную инфраструктуру, в том числе в торгово-логистические центры и активы для перевозок в спецконтейнерах, а развитие пойдет по оптимистическому сценарию. Этот сценарий предусматривает к 2021 году увеличение перевозок до 2.74 млн TEU вместо 2.21 млн в базовом сценарии, чистой прибыли - до 8.5 млрд руб. против 6.05 млрд руб., показателя EBITDA - до 18.22 млрд руб. против 14.68 млрд руб.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.



АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 11.12%.



Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 35.9% до 1.412 млрд руб. с 1.039 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка выросла на 17.68% до 23.543 млрд руб. с 20.006 млрд руб., прочие операционные доходы - на 0.29% до 343 млн руб. с 342 млн руб., прибыль до налогообложения - на 34.35% до 1.768 млрд руб. с 1.316 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 9 месяцев 2016 года по РСБУ выросла на 49.59% до 2.21 млрд руб. с 1.477 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 18.87% до 36.722 млрд руб. с 30.894 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.67% до 2.693 млрд руб. с 2.143 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.78% до 2.774 млрд руб. с 2.028 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"