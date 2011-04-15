Китайский химзавод приобрёл студию Outfit7, разработчика игры "Мой говорящий Том", за 1 млрд евро

Химическая компания Zhejiang Jinke Entertainment Culture приобрела студию Outfit7, разработчика популярной мобильной игры "Мой говорящий Том". Сумма сделки составила 1 млрд евро, сообщает Life.ru.



Информацию подтверждают различные новостные сайты Словении, где расположен один из офисов разработчика. Сообщается, что сделка была заключена в конце декабря прошлого года, а за каждую акцию китайская компания заплатила $100.



Местный сайт Jutarnji List заявляет, что сделка в процессе завершения и она стала одним из крупнейших поглощений бизнеса зарубежной компании в истории Словении.



Недавно Outfit7 выпустила игру "Мой говорящий Хэнк", где болтливый кот сменился такой же собакой.





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