В выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций московского метро

В предстоящие выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций московского метро. Об этом говорится в сообщении метрополитена.



С 22:00 пятницы, 20 января, до открытия метрополитена в понедельник, 23 января, для пассажиров будут закрыты: северный вестибюль станции "Тульская" (со стороны последнего вагона из центра); вестибюль станции "Севастопольская". Вход и выход - через станцию "Каховская".



С 02:00 субботы, 21 января, до открытия метрополитена в понедельник, 23 января, для пассажиров будут закрыты: южный вестибюль станции "Бабушкинская" (со стороны последнего вагона из центра); южный вестибюль станции "Сходненская" (со стороны последнего вагона из центра).



Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



Больше половины станций метро испытывают суммарную суточную нагрузку более 50 тыс. пассажиров. Самыми загруженными являются станции "Выхино", "Юго-Западная", "Новогиреево", "ВДНХ", "Кузьминки", "Речной вокзал", "Тушинская", "Щёлковская", "Китай-город".







"AK&M" от 20.01.2017