Комитет Госдумы по энергетике одобрил законопроект о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект разработан в целях реализации "Доктрины информационной безопасности Российской Федерации", утвержденной Президентом России 5 декабря 2016 года, в рамках которой защита объектов критичной информационной инфраструктуры (КИИ) определяется как одна из стратегических целей. Объекты ТЭК из числа критичной информационной инфраструктуры напрямую попадают под действие национальной Доктрины информационной безопасности.



Законопроектом устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности КИИ, полномочия государственных органов, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.



Комитет в своем заключении высказал ряд замечаний к законопроекту, которые необходимо устранить в рамках подготовки ко второму чтению.





"AK&M" от 20.01.2017