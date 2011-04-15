Дайджест газеты "Ведомости" от 23 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 января 2017 года.







КАК И У КОГО МОСКВА ЗАКУПАЕТ ЛЕКАРСТВА И ДРУГУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ





В конце прошлого года в Москве разгорелся скандал вокруг городской онкологической больницы N62. Ее главный врач Анатолий Махсон тогда раскритиковал решение городского Департамента здравоохранения (ДМЗ) лишить лечебное учреждение автономного статуса и, тем самым, права самостоятельно закупать медицинские препараты. Это приведет к дефициту лекарств, опасался Махсон. И указывал, что в качестве автономного учреждения 62-я больница самостоятельно закупала противоопухолевые препараты и оборудование в разы дешевле, чем централизованно покупает ДМЗ.





МИРОВОЙ ОФЛАЙН



Большая часть населения Земли не пользуется интернетом. Отчасти из-за отсутствия инфраструктуры, отчасти потому, что он им просто не нужен.



Больше половины (51%) населения земли - 3,9 млрд человек - не пользуются интернетом, говорится в исследовании Международного союза электросвязи (МСЭ). Основная их часть (около 80%) проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. В странах СНГ интернетом не пользуется 93 млн человек, или треть их общего населения.



Отсутствие технологической возможности для подключения к сети далеко не единственное препятствие для распространения интернета, утверждают авторы исследования. Хотя в зоне покрытия сетей 3G и LTE (4G) проживает соответственно 84 и 53% мирового населения, а у 66% людей есть возможность подключить интернет по волоконно-оптическим каналам связи, на практике сетями 3G и 4G пользуется только 39% и только 11% подключены к широкополосному доступу в сеть. В развивающихся странах интернет не используют из-за его неактуальности.





ФОТОРЕДАКТОР - ШПИОН



Набирающее популярность приложение Meitu для обработки фотографий собирает информацию о пользователе: его местоположение, данные о звонках и об устройстве.



Китайское приложение для обработки фотографий Meitu в пятницу вошло в топ-5 бесплатных приложений российского AppStore, следует из данных AppAnnie. Сервис обогнал WhatsApp (6 место), Instagram (7 место) и Snapchat (9 место). Рейтинги составляются на основе количества просмотров пользователями страницы приложения в AppStore.



Meitu позволяет создать привлекательный образ из любого селфи - оно увеличивает глаза, делает цвет лица более ровным, избавляет кожу от неровностей и накладывает на лицо различные эффекты. Популярность Meitu обрел буквально за два дня: еще в четверг приложение занимало 45 место в российском рейтинге AppAnnie, а за день до этого - 1326 место. Приложение стремительно набирает популярность и в США.



При этом оно может получить доступ к информации о том, как работают другие приложения на устройстве, точное местоположение пользователя, уникальный номер идентификатора устройства (IMEI), информацию о вызовах, информацию о соединении WiFi.





"НУЖНО ПОСМОТРЕТЬ ГЛАЗА В ГЛАЗА ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА"



Госсекретарем США может стать истовый бойскаут и убежденный протестант, всю жизнь проработавший в одной корпорации, в которой совещания открываются молитвой.



Рекс Тиллерсон начинает день с 20 минут чтения Библии, а заканчивает с Jack Daniels. Его любимая книга - ода капитализму "Атлант расправил плечи", а бывшее место работы, ExxonMobil, называют государством в государстве.



Когда про Тиллерсона говорят, что госсекретарем станет человек без дипломатического опыта, нужно делать важную ремарку: без опыта работы на госслужбе. Руководителей нефтяных компаний можно назвать "дипломатами, которым приходится бурить скважины", пошутил в разговоре с Bloomberg управляющий директор консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевин Бук.





ПРЕДСКАЗАННЫЙ ХАОС



На форуме в Давосе Китай заявил о себе как о новом лидере глобализированного мира.



Лауреат Пулитцеровской премии Лиакват Ахамед в одном из своих эссе о валютных войнах как-то писал, что Великая депрессия случилась в 1930-х гг. потому, что на мировой арене образовался своеобразный вакуум лидерства: Лондон был уже не в состоянии вести мировую экономику за собой, а Вашингтон еще не испытывал такого желания.



Подобные периоды экономического междуцарствия - закат одного мирового центра и возникновение другого - подробно изучались известным итальянским экономистом Джованни Арриги. Отталкиваясь от идей французского историка Фернана Броделя о взаимодействии цивилизаций и мир-системной теории американского социолога Иммануила Валлерстайна, Арриги предложил теорию циклического развития капитализма. Согласно этой теории на протяжении веков - от экономической гегемонии Венеции к Генуе, от Генуи к Фландрии, от Фландрии к Британии, от Британии к США - смена одного миропорядка другим сопровождалась небывалым ростом финансового сектора в стане увядающего лидера.





МИНФИН ВЗЯЛСЯ ЗА НАЛИЧНЫЕ



Минфин готов вернутся к идее ограничить расчеты наличными при покупках.



Об этом заявил в субботу министр финансов Антон Силуанов. Это элемент "обеления экономики", объяснил он, за счёт которого можно было бы собрать больше налогов и сделать экономику прозрачнее.



Страны по всему миру борются с наличными, например, в Испании максимальная сумма сделки, которую можно совершить наличными, составляет 2500 евро, в Греции - 1500 евро, а во Франции и Италии - 1000 евро. Купить что-либо дороже $1845 за наличные с января 2017 г. нельзя на Украине. Размер максимальной суммы расчётов наличными между людьми, а также людьми и компаниям был снижен со 150 000 грн.



Правда, в России сначала нужно построить инфраструктуру по приему пластиковых карт в торговых точках, например, обязать точки с определенным оборотом принимать карты к оплате. Техническая неготовность к введению ограничений помешала Минфину и в прошлый раз, когда он предлагал ввести такие ограничения. Обсуждение началось еще в 2012 г.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 23.01.2017