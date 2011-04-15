Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 января 2017 года



ВСТРЕЧАЮТ ПО ПЛАТЕЖКЕ

НАЛОГИ КОМПАНИЙ МОГУТ ЗАВИСНУТЬ В БАНКАХ



Очередной период уплаты налогов может оказаться проблемным для компаний и банков. Минфин так и не выпустил подзаконные акты, которые регламентируют оформление платежей по налогам, перечисляемым за третьих лиц. В результате банкиры попали в затруднительное положение: с одной стороны, отказать клиенту в такой услуге нельзя, с другой,- налоговики могут не зачесть неверно оформленный с их точки зрения платеж. В таком случае клиент имеет право потребовать от банка возмещения расходов на пени и штрафы.





ЖИЛЬЕ ПОДСКОКА

ТЕРРИТОРИИ ВОЗЛЕ АЭРОДРОМОВ РАЗДЕЛЯТ НА ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ



Федеральный центр и власти Подмосковья разрабатывают новый упрощенный порядок застройки территорий, прилегающих к аэродромам. В них предлагается выделить зоны, где можно будет строить различные объекты, включая жилье. Росавиацию, прежде контролировавшую согласование застройки, планируется исключить из этого процесса.





"ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА СРАВНИМ ПО МАСШТАБАМ С ПОСЛЕВОЕННЫМ ПЕРИОДОМ"

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ ТИМУР ИВАНОВ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЫЧНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ





В 2016 году Министерство обороны не только активно закупало вооружение и военную технику, но и вело строительство сотен объектов по всей стране. О том, почему назрела реформа военно-строительного комплекса, какие проблемы возникают на стройке и почему военные упраздняют Спецстрой,- в интервью специальному корреспонденту ИВАНУ САФРОНОВУ рассказал замминистра обороны ТИМУР ИВАНОВ.





РАСХОДЫ ГОСМОНОПОЛИЙ НА ВСЕХ НЕ ДЕЛЯТСЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИТ ИХ ТАРИФЫ ЗА СЧЕТ КОНТРОЛЯ ИНВЕСТПРОГРАММ



В правительстве не согласны финансировать инвестпроекты госмонополий за счет роста тарифов для всей экономики и хотят жестче регулировать их инвестпрограммы объемом 1,2 трлн руб. в год. Поправки Минэкономики к законам о естественных монополиях и об электроэнергетике фактически запретят госмонополиям покупать доли любых компаний и размещать деньги на депозитах без санкции Белого дома. Документ вызвал много споров на заседании комитета Госдумы по экономполитике - для его правок уже создана рабочая группа с участием РЖД, "Транснефти" и "Газпрома".





ТАБЛЕТКИ ИЗ ОДНИХ РУК

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ УПРОСТИТЬ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ



Российские больницы могут получить право в ряде случаев закупать лекарства у единственного поставщика. Стоимость одной такой закупки не должна будет превышать 400 тыс. руб., а за год - 20 млн руб. при условии, что эта сумма не превысит 50% от совокупного закупочного бюджета учреждения. Главная цель законопроекта - позволить больницам быстрее обеспечивать лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.





ФАС ПРИТОРМОЗИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО СУДЕБНОГО КВАРТАЛА

ПО ЖАЛОБЕ ПОДРЯДЧИКА, БЛИЗКОГО ВЛАДИМИРУ КОГАНУ



Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может вынести решение по жалобе ПСБ "Жилстрой", аффилированного с экс-главой Росстроя банкиром Владимиром Коганом, оспорившего выбор строителя зданий Верховного суда (ВС), Судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге. Компания утверждает, что управделами президента (УДП) неправомерно присудило победу своему давнему подрядчику УК "Кредо". Заключать с ним контракт на сумму 28,94 млрд руб. ФАС до рассмотрения дела запретила. Обе компании борются и за право построить в судебном квартале жилой комплекс в числе семи претендентов, из которых "Кредо" заявило самую высокую цену подряда - 6 млрд руб.





ПОБОЛЬШЕ АНАЛИТИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

ГОСДУМА И АП ЗАНОВО ВЫСТРАИВАЮТ ОТНОШЕНИЯ С ЭКСПЕРТНЫМ СООБЩЕСТВОМ



При Госдуме появится новая некоммерческая организация (НКО), которая займется вопросами "развития парламентаризма". Ее возглавит советник председателя Госдумы Вячеслава Володина на общественных началах Алексей Чадаев, утверждают собеседники "Ъ" в аппарате Госдумы. С участием организации будут готовить рейтинг депутатов, учитывающий "эффективность" их работы на Охотном Ряду и в регионах. В администрации президента (АП) пока определяют формат взаимодействия с экспертным сообществом.





ПЕРЕСТРЕЛКА В РЕСТОРАНЕ ВЫШЛА НА ГЕНЕРАЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

ДВОЙНЫМ УБИЙСТВОМ В ELEMENTS ЗАНЯЛСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ТЕРАКТОВ





Как стало известно "Ъ", громкое уголовное дело о стрельбе в ресторане Elements на Рочдельской улице в Москве по распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина принял к производству самый авторитетный в России специалист по расследованию терактов, старший следователь при председателе комитета генерал-майор Константин Криворотов. По его распоряжению уже проведена психиатрическая экспертиза адвоката Эдуарда Буданцева, обвиняемого по ключевому эпизоду двойного убийства, а также начата проверка других уголовных дел, в которых тот фигурирует.





БЫВШЕМУ НАЧФИНУ "ЗВЕЗДЫ" ПРЕДЪЯВИЛИ ИСК ПО КРЕДИТУ

ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТ С НЕГО БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда"" (ДВЗ "Звезда", занимается ремонтом подводных лодок и кораблей) предъявило гражданский иск на сумму 4,3 млрд руб. к бывшему директору по финансам и экономике предприятия Геннадию Царюку, дело которого сейчас рассматривается в Шкотовском райсуде Приморского края. Царюк обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он без одобрения совета директоров от имени завода в 2013 году подписал кредитное соглашение в ОАО "Газпромбанк" на 12,35 млрд руб. и перечислил полученные средства подрядчику для строительства судостроительного комплекса "Звезда", в результате чего предприятию был причинен ущерб. Подсудимый категорически не согласен с позицией следствия и гражданским иском, утверждая, что при заключении кредитного договора он действовал не только с одобрения, но и по письменному указанию основного акционера "Звезды".





БЫВШЕМУ НАЧФИНУ "ЗВЕЗДЫ" ПРЕДЪЯВИЛИ ИСК ПО КРЕДИТУ

ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТ С НЕГО БОЛЕЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", ОАО "Дальневосточный завод "Звезда"" (ДВЗ "Звезда", занимается ремонтом подводных лодок и кораблей) предъявило гражданский иск на сумму 4,3 млрд руб. к бывшему директору по финансам и экономике предприятия Геннадию Царюку, дело которого сейчас рассматривается в Шкотовском райсуде Приморского края. Царюк обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он без одобрения совета директоров от имени завода в 2013 году подписал кредитное соглашение в ОАО "Газпромбанк" на 12,35 млрд руб. и перечислил полученные средства подрядчику для строительства судостроительного комплекса "Звезда", в результате чего предприятию был причинен ущерб. Подсудимый категорически не согласен с позицией следствия и гражданским иском, утверждая, что при заключении кредитного договора он действовал не только с одобрения, но и по письменному указанию основного акционера "Звезды".





"РОСГЕОЛОГИЮ" НЕ БЕРУТ В СЕЙСМОРАЗВЕДКУ

ГОСХОЛДИНГ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ 15 МЛРД РУБ. НА НОВЫЕ СУДА



Планы госхолдинга "Росгеология" занять существенное место в разработке шельфа оказались под угрозой. Как стало известно "Ъ", Минприроды и Минэкономики раскритиковали планы построить для "Росгеологии" сейсморазведочные суда за счет 15 млрд руб. из бюджета. В Минприроды считают, что участники рынка уже перевыполнили обязательства по сейсморазведке на шельфе, а в дальнейшем могут сократить плановые объемы. С идеей же закрепить за "Росгеологией" преимущественное право вести сейсмику на шельфе чиновники не согласны.





ОБЪЕДИНЕНИЕ С НАРУШЕНИЕМ

"ЮНИАСТРУМ" ПЕРЕСМАТРИВАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ



Подготовка к объединению банков "Восточный" и "Юниаструм" обернулась неожиданными проблемами для клиентов последнего: условия по действующим договорам вкладов и кредитов пересматриваются в связи с реорганизацией. Это решение вызывает вопросы не только у клиентов, но и у других банкиров. Эксперты и юристы называют ситуацию неприятным прецедентом для рынка, а действия "Юниаструма" - незаконными.





ФОНДОВАЯ РОКИРОВКА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ИНВЕСТОРЫ СМЕНЯЮТ ХЕДЖ-ФОНДЫ



Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке. На минувшей неделе приток средств в российские фонды составил $262 млн, а с начала года приблизился к $500 млн. В то же время заходившие еще в 2016 году хедж-фонды начали фиксировать прибыль, а замещающие их более долгосрочные инвесторы не смогли удержать российские индексы от снижения.





АВИАБИЛЕТЫ ДЕРЖАТСЯ НА НИЗКОМ ЭШЕЛОНЕ

ПЕРЕВОЗЧИКИ ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ ЗА СУЖАЮЩИЙСЯ РЫНОК



На фоне сокращения пассажиропотока работающих в России авиакомпаний в 2016 году на 3,8%, до 88,5 млн человек, перевозчики лишь символически увеличили цены на авиабилеты. По данным Транспортной клиринговой палаты, средняя цена выросла на 2,1%, до 6,7 тыс. руб., а у иностранных авиакомпаний даже снизилась на 4,8%, до 9,3 тыс. руб. В отрасли это связывают с продолжающейся борьбой за пассажиров и введением крупнейшими игроками дешевых безбагажных тарифов. При этом себестоимость перевозок, уверяют авиаторы, продолжает расти.





МЕТАЛЛУРГИ ВНЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

ОТРАСЛЬ НЕ ХОЧЕТ ДОГОВОРОВ TAKE-OR-PAY С ОАО РЖД



Как выяснил "Ъ", крупные металлурги попросили Минтранс не допустить внедрения ОАО РЖД системы договоров перевозки с условием take-or-pay ("бери или плати"). По таким договорам ОАО РЖД получит долгосрочную гарантию объемов перевозки и выручки, которую будет вкладывать в инфраструктуру. Но металлурги уверены, что take-or-pay нарушит принцип публичности перевозчика и может создать "благоприятную среду для злоупотребления ОАО РЖД монопольным положением".





"ДЕТСКИЙ МИР" СЫГРАЕТ НА РЕГИОНАХ

МОСКОВСКИЕ МАГАЗИНЫ СЕТИ УСТУПЯТ ПО ТЕМПАМ РОСТА ВЫРУЧКИ



Начиная с 2017 года выручка региональных магазинов розничной сети "Детский мир", которая готовится в феврале провести IPO, будет расти быстрее, чем в Москве и Подмосковье, прогнозирует Credit Suisse. В 2018-2020 годах разница может достигать 6-8%. Такое изменение аналитики объясняют постепенным насыщением столичного рынка детских товаров и более быстрым развитием на нем онлайн-продаж.





НАРУЖНОЕ СОКРАЩЕНИЕ

В МОСКВЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ



Москва расторгает договоры с оператором наружной рекламы ТРК - третьим в городе по числу конструкций. Компания не осилила выплату 1,9 млрд руб. за очередной год эксплуатации щитов. С учетом ее ухода число рекламных мест в Москве сократится уже более чем на четверть от изначально проданных на аукционах, но из-за сложной ситуации на рынке город еще не решил, проводить ли новые торги.





BARING VOSTOK ИНВЕСТИРОВАЛ В РАССРОЧКУ

ГРУППА ФОНДОВ ПРИОБРЕЛА ДОЛЮ В СЕРВИСЕ "РЕВО"



Фонды группы Baring Vostok и Vostok Emerging Finance вложили до $20 млн в российские стартапы "Рево" и "Сорсдата". Компании развивают сервис, позволяющий платить за товары и услуги в рассрочку. В России ниша таких сервисов практически не занята, а традиционное микрокредитование "до зарплаты" уже не так интересно инвесторам, констатируют эксперты.





"ВОДОХОДЪ" ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ

У ОСК ЗАКАЗАЛИ ВТОРОЙ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР



Судоходная компания "Водоходъ", входящая в UCL Holding Владимира Лисина, заключила с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на строительство круизного лайнера. По данным "Ъ", сумма контракта - 3,2 млрд руб. Это второй круизный лайнер "река-море", строящийся в России, первый был заложен в августе в Астрахани. "Водоходъ" планирует эксплуатировать лайнер на маршруте Москва-Петербург с приоритетом иностранных туристов. В отрасли называют выбор направления рациональным и отмечают, что, несмотря на спад популярности речных круизов у иностранцев, в будущем ситуация может улучшиться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.01.2017