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23/01/2017
10:25

ЦБ РФ повторно ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Пересвет"

ЦБ РФ с 23 января 2017 года повторно ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Пересвет" сроком на три месяца. Об этом говорится в сообщении АКБ "Пересвет".

АКБ "Пересвет" — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения первого моратория на удовлетворение требований кредиторов АКБ АКБ "Пересвет", то есть с 21 октября 2016 года, на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов с 23 января 2017 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 21.10.2016.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте государственной корпорации АСВ.

АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.

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