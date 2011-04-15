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23/01/2017
11:03

ЦБ РФ отозвал лицензию у сибирского банка "Сириус"

ЦБ РФ 23 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Сибирский Банк "Сириус" (Омск). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества банк "Сириус" существенно недооценивал принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

В банк "Сириус" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 января 2017 года занимал 527 место в банковской системе Российской Федерации.


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