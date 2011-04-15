Verizon может приобрести одного из крупных операторов кабельного ТВ

Компания Verizon, специализирующаяся в сегменте беспроводной связи, рассматривает возможность приобретения актива в сегменте кабельного ТВ. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.



Сделка имеет целью повысить спрос на беспроводные решения Verizon, обеспечить возможности для развития 5G и, по всей вероятности, парирует действия конкурента AT&T по приобретению DirecTV и Time Warner.



Согласно информации источника, наиболее вероятным является приобретение Charter или Comcast.



В настоящее время Verizon не ведёт переговоры на этот счёт с каким-либо оператором, однако руководству компании приходится действовать в состоянии дискомфорта, вызванного неопределённостью относительно сделки по покупке Yahoo.



В апреле Verizon продала часть своей оптоволоконной сети компании Frontier Communications, что можно рассматривать как подготовку к слиянию с кабельным оператором.



"По причинам, связанным с антимонопольным регулированием, Verizon не может занимать доминирующее положение и в оптоволоконном, и в кабельном сегментах. Похоже, что Verizon решила сосредоточиться на кабельном бизнесе", - сообщает источник в отрасли.



Оба лидера рынка беспроводных услуг – Verizon и AT&T – работают в сетях четвёртого поколения, но при этом активно инвестируют в технологии 5G, способные работать с кабельными сетями и обеспечивать более стабильное покрытие сети, отмечается в сообщении.



Комментарии от Verizon получить не удалось.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"