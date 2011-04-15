Выплаты вкладчикам КБ "Тальменка-банк" начнутся не позднее 6 февраля

Выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ "Тальменка-банк" (Барнаул) начнутся не позднее 6 февраля. Об этом говорится в сообщении АСВ.



Для приёма заявлений и выплат компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 января 2017 года.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 января 2017 года.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Тальменка-банк" (Барнаул) 23 января 2016 года.



Согласно данным отчётности, по величине активов КБ "Тальменка-банк" на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 23.01.2017