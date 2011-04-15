Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/01/2017
12:45

Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку

Нордеа Банк и Совкомбанк подписали дополнительное соглашение к заключенному в начале января рамочному договору, согласно которому Нордеа Банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нордеа Банка.

Все физические лица - заёмщики Нордеа Банка с 23 января переходят на обслуживание в Совкомбанк.

На 1 января 2017 года розничный кредитный портфель Нордеа Банка составлял 16 млрд руб., он включает в основном (97.3%) - ипотечные кредиты (большая часть которых номинирована в рублях), а также незначительный объём авто- и потребительских кредитов. После заключения сделки новым кредитором по всем обязательствам становится Совкомбанк. Все условия кредитных договоров для клиентов остаются без изменений.

ОАО "Нордеа Банк" является частью банковской группы Nordea - одной из крупнейших европейских банковских групп со штаб-квартирой в Стокгольме.

ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) основано в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла в 2.1 раза до 28 млрд руб. в годовом исчислении. Чистые процентные доходы увеличились в 1.6 раза до 19.6 млрд руб., чистые комиссионные доходы - в 1.4 раза до 9.6 млрд руб. Капитал банка увеличился в 1.8 раза до 50.5 млрд руб.


"AK&M" от 23.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100