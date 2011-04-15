Нордеа Банк продал розничный кредитный портфель Совкомбанку

Нордеа Банк и Совкомбанк подписали дополнительное соглашение к заключенному в начале января рамочному договору, согласно которому Нордеа Банк уступает Совкомбанку права на розничный кредитный портфель. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нордеа Банка.



Все физические лица - заёмщики Нордеа Банка с 23 января переходят на обслуживание в Совкомбанк.



На 1 января 2017 года розничный кредитный портфель Нордеа Банка составлял 16 млрд руб., он включает в основном (97.3%) - ипотечные кредиты (большая часть которых номинирована в рублях), а также незначительный объём авто- и потребительских кредитов. После заключения сделки новым кредитором по всем обязательствам становится Совкомбанк. Все условия кредитных договоров для клиентов остаются без изменений.



ОАО "Нордеа Банк" является частью банковской группы Nordea - одной из крупнейших европейских банковских групп со штаб-квартирой в Стокгольме.



ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) основано в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2016 года выросла в 2.1 раза до 28 млрд руб. в годовом исчислении. Чистые процентные доходы увеличились в 1.6 раза до 19.6 млрд руб., чистые комиссионные доходы - в 1.4 раза до 9.6 млрд руб. Капитал банка увеличился в 1.8 раза до 50.5 млрд руб.





"AK&M" от 23.01.2017