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23/01/2017
13:17

В Москве нашли около 150 "серых" отелей и хостелов

В Москве нашли около 150 "серых" отелей и хостелов. Соответствующая информация размещена на сайте мэра и Правительства Москвы.

Список гостиниц, которые не прошли классификацию, но продолжают принимать постояльцев, отправлен в контролирующие органы.

За оказание неклассифицированных гостиничных услуг Кодекс об административной ответственности России предусматривает штрафы. При этом в таких отелях и хостелах возможны и другие нарушения, в том числе пожарной безопасности и защиты прав потребителей, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, подобные хостелы часто размещаются в жилых домах и создают неудобства для местных жителей, подчеркивается в сообщении.

Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО - по две гостиницы на округ. Среди "серых" отелей есть и "солидные", которые приписывают себе до четырёх звезд.

Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц. Различные категории - от "пяти звёзд" до "без звёзд" - получили 870 отелей на 58.1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.


"AK&M" от 23.01.2017
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