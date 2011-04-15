В Москве нашли около 150 "серых" отелей и хостелов. Соответствующая информация размещена на сайте мэра и Правительства Москвы.



Список гостиниц, которые не прошли классификацию, но продолжают принимать постояльцев, отправлен в контролирующие органы.



За оказание неклассифицированных гостиничных услуг Кодекс об административной ответственности России предусматривает штрафы. При этом в таких отелях и хостелах возможны и другие нарушения, в том числе пожарной безопасности и защиты прав потребителей, а также несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Кроме того, подобные хостелы часто размещаются в жилых домах и создают неудобства для местных жителей, подчеркивается в сообщении.



Больше всего гостиниц, не прошедших классификацию (около сотни), расположено в Центральном округе. Меньше всего нелегальных отелей обнаружено в ТиНАО и СЗАО - по две гостиницы на округ. Среди "серых" отелей есть и "солидные", которые приписывают себе до четырёх звезд.



Напомним, в прошлом году в Москве завершилась классификация гостиниц. Различные категории - от "пяти звёзд" до "без звёзд" - получили 870 отелей на 58.1 тысячи номеров. С первого января все гостиницы, не прошедшие классификацию, лишились права предоставлять гостиничные услуги легально.





"AK&M" от 23.01.2017