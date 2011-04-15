Северсталь подписала договор о продаже компании Redaelli

ОАО "Северсталь-метиз" (объединяет метизные активы компании "Северсталь") подписала обязывающее соглашение о продаже Redaelli Tecna S.p.A. австрийской компании Teufelberger Wirerope GmbH. Об этом говорится в сообщении Северстали.



Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

"Продажа Redaelli позволит группе "Северсталь-метиз" сконцентрироваться на работе на российском рынке, что, по нашему мнению, обеспечит большую стоимость для акционеров компании", - отметил генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелев.



Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года, после проведения антимонопольной проверки и выполнения других стандартных условий.



Финансовым консультантом Северстали в этой сделке выступает компания Rothschild.



Активы Redaelli Tecna S.p.A. расположены в Италии. Компания является мировым лидером рынка высокотехнологичных специальных канатов (в том числе применяемых для офшорного бурения, производства инженерных систем, строительных кранов, оборудования для горной добычи и т.д.). Redaelli располагает штатом из 330 сотрудников, выручка компании в 2015 году составила 91.7 млн евро.



ПАО "Северсталь" (ИНН 3528000597) - международная горно-металлургическая компания - концентрирует своё производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью. Компания имеет опыт приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. Ей также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьём производства компании. Акции компании котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.



Чистая прибыль ПАО "Северсталь" за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 8.93% до $878 млн с $806 млн годом ранее. Выручка снизилась на 19.78% до $2.677 млрд с $3.337 млрд, операционная прибыль - на 36.2% до $624 млн с $978 млн, EBITDA уменьшилась на 31.77% до $799 млн с $1.171 млрд, рентабельность по EBITDA составила 29.8% против 35.1% за январь-июнь 2015 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Северсталь" за первое полугодие 2016 года по РСБУ снизилась на 21.07% до 40.912 млрд руб. с 51.834 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.31% до 140.938 млрд руб. со 139.109 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 92.29% до 27.59 млрд руб. с 35.768 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 15.1% до 51.611 млрд руб. с 60.791 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"