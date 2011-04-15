Рейтинговое агентство AK&M подтвердило Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области рейтинг микрофинансовой организации по национальной шкале "В++"

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (МФО) рейтинг микрофинансовой организации по национальной шкале на уровне "В++", третий подуровень, прогноз - "стабильный".



Рейтинг "В++" означает, что Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области относится к классу микрофинансовых организаций с удовлетворительной степенью платежеспособности (надежности).



К факторам, обеспечивающим поддержку рейтинга микрофинансовой организации, Агентство относит высокую достаточность собственных средств фонда, высокие уровни эффективности размещения средств и операционной самоокупаемости, приемлемую операционную эффективность, рост портфеля активных займов, снижение долговой нагрузки.



С начала 2016 года сумма активных займов увеличилась с 148.8 млн руб. до 158.9 млн руб., то есть, почти на 7%. На фоне уменьшения объемов кредитования субъектов МСП в регионе (-19.1% за тот же период) показанный результат оценивается Агентством в весьма позитивном аспекте.



Также в положительную сторону отмечается рост эффективности размещения средств (со 118.6% до 126.6%), операционной самоокупаемости (со 113.4% до 134%), а также низкий уровень операционных расходов МФО (1.6% от среднего размера портфеля активных займов).



Позитивным рейтинговым фактором является снижение кредитной нагрузки фонда - за 9 месяцев текущего года она сократилась с 50 млн руб. до 32 млн руб. и на 30 сентября 2016 года составила всего 9% от размера денежных средств и эквивалентов фонда, или около 30% резервного капитала.



Ключевым сдерживающим фактором для рейтинга МФО является рост просроченной задолженности по предоставленным микрофинансовой организацией заемным ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионе. Сумма просроченных платежей заемщиков за 9 месяцев текущего года увеличилась более чем на 7 млн руб. (прирост 26%) и составила 22.3% от общего размера активных займов. При этом последний показатель превысил среднерыночные индикаторы (просроченная задолженность по кредитам МСП в РФ на 1 октября 2016 года составляла 15%, в Калужской области - 13.2%).



Особое беспокойство у Агентства вызывает ухудшение структуры просроченной задолженности, демонстрирующей явный дрейф в сторону более глубоких временных горизонтов. В частности, размер займов с просроченными платежами свыше одного года увеличился на 20% и составил на конец III квартала 26 млн руб. (16.4% от суммы активных займов или больше 50% от общего объема просроченных ссуд). В свою очередь, просроченные ссуды сроком от полугода выросли на 23%. Риск портфеля на последнюю отчетную дату был весьма высок и равнялся 30%, как и на начало года (требование регулятора - не более 12%).



Определенное давление на рейтинг микрофинансовой организации также оказывает сравнительно низкое качество активов ГФ ПП КО (МФО) в целом - по состоянию на 30 сентября 2016 года они были почти на 20% представлены задолженностью контрагентов, практически безнадежной к взысканию (помимо займов с просрочкой более года, к ней отнесены нами депозиты в обанкротившемся Инвестбанке и регрессные требования по исполненным поручительствам гарантийного фонда). При этом на указанную дату справедливая стоимость финансовых активов ГФ ПП КО (МФО) лишь незначительно превышала размер средств целевого капитала фонда.



Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области, впоследствии получивший приставку "Микрофинансовая организация", был образован в 1995 году при Правительстве Калужском области. Деятельность по предоставлению займов и микрозаймов субъектам МСП ведется с 29 апреля 2009 года. В государственном реестре микрофинансовых организаций ГФ ПП КО (МФО) зарегистрирован 29 мая 2012 года.



Рейтинговое агентство AK&M впервые присвоило ГФ ПП КО (МФО) рейтинг микрофинансовой организации 11 февраля 2014 года.



"AK&M" от 23.01.2017