ВымпелКом готовится к запуску 5G

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") подписало соглашение по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G. Об этом говорится в сообщении компании.



Сотрудничество с Huawei призвано определить шаги по развитию сетей "Билайн" на пути к 5G в рамках стратегии цифровой трансформации ВымпелКома. Кроме того, помочь компании Huawei создать решения, максимально отвечающие требованиям рынка.



По условиям соглашения планируется, что в I квартале 2017 года будут проведены испытания инновационных технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro, призванных улучшить пользовательский опыт в части передачи данных. Данные исследования помогут Huawei разработать новые технологии и стандарты, а ВымпелКому создать сети нового поколения, улучшить качество услуг и запустить новые цифровые сервисы для клиентов.



В течение 2017 года компании намерены разрабатывать и тестировать технологии "Интернета вещей", машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности. Кроме того, стороны договорились в этом году протестировать ряд возможностей, позволяющих увеличить скорость и уменьшить задержки в сети при передачи данных.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. Компания входит в группу VimpelCom Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



Прибыль ПАО "ВымпелКом" по МСФО за I квартал 2016 года выросла в 1.6 раза до 6.697 млрд руб. с 4.202 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 4% до 88.308 млрд руб. с 91.939 млрд руб., прибыль по операционной деятельности - на 20.2% до 14.759 млрд руб. с 18.494 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "ВымпелКом" по РСБУ за январь-сентябрь 2016 года упала на 20.3% до 24.395 млрд руб. с 30.603 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.12% до 202.801 млрд руб. с 205.093 млрд руб., валовая прибыль - на 2% до 107.902 млрд руб. со 110.082 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.46% до 30.838 млрд руб. с 34.439 млрд руб.





"AK&M" от 23.01.2017