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23/01/2017
15:27

Samsung Electronics назвала причину инцидентов с Galaxy Note7

Samsung Electronics назвала причину инцидентов с Galaxy Note7. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Samsung прекратила производство устройства, остановила продажи и отозвала смартфоны в тех странах, где они официально продавались. В России продажи Samsung Galaxy Note7 не начинались.

Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации.

В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

Штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note7 поступил в продажу.

Компания Samsung внедрила широкий набор процедур по контролю и улучшения показателей качества устройств. Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из 8 пунктов.

Samsung также сформировала рабочую группу из внешних консультантов и экспертов из академического и научно-исследовательского сообщества по вопросам аккумуляторных батарей. Группа поможет компании Samsung в понимании вопросов безопасности элементов питания и инновационных разработок в этой области.

Компания примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, подчеркивается в сообщении.

Samsung Electronics Co., Ltd. - производитель полупроводников, телекоммуникационного оборудования и цифровой конвергенции. Компания состоит из двух отдельных структур, координирующих деятельность 9 независимых подразделений: Digital Media & Communications включает в себя Visual Display, Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions и Digital Imaging; Device Solutions состоит из подразделений Memory, System LSI и LCD.

"AK&M" от 23.01.2017
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