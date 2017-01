Dassault Systemes приобретает разработчика технологии XFlow

Компания Dassault Systemes объявила о подписании финального соглашения по приобретению акций с целью покупки компании Next Limit Dynamics, лидера в области технологий моделирования с применением методов вычислительной гидродинамики. Об этом сообщает PCMag Russian Edition.



Выручка Next Limit Dynamics за 2015 год составила приблизительно 1.6 млн евро.



Приобретение мадридской компании Next Limit Dynamics поможет Dassault Systemes улучшить свои отраслевые решения для многоаспектного моделирования в рамках платформы 3DEXPERIENCE и укрепить свои позиции на стратегическом рынке вычислительной гидродинамики (CFD).



Программные решения Next Limit Dynamics используются аналитиками с целью точного и надежного моделирования динамики жидкостей и газов для решения сложных задач быстрее и эффективнее, чем это было возможно с использованием традиционных методов.



Среди заказчиков Next Limit Dynamics — такие компании как Airbus, AISIN AW, Caterpillar, Doosan, Ford, Google X, Honda, Mitsubishi, NASA, Safran Helicopter Engines and Toyota. "Моделирование помогает инноваторам производить эволюцию в разработке новых материалов, способствует развитию технологий аддитивного производства и Интернета Впечатлений, и в целом вносит свой вклад в гармонизацию продуктов, природы и жизни, — говорит Бернар Шарлес, член cовета директоров, президент и генеральный директор Dassault Systemes.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"