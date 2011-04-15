Россия заинтересована в организации поставок зерна и рыбной продукции в Бразилию, заявил А.Ткачёв

Россия заинтересована в организации поставок зерна и рыбной продукции в Бразилию. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на рабочей встрече с министром сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия Блайро Магги, говорится в сообщении Минсельхоза.



Стороны обсудили вопросы развития взаимной торговли сельхозпродукцией между Россией и Бразилией.



А.Ткачёв на встрече отметил, что товарооборот сельхозпродукцией, сырьём и продовольствием между двумя странами составил $2.2 млрд.



"В прошлом году мы возобновили экспорт гречихи в Бразилию, начали поставки российского картофельного порошка и кондитерских изделий", - сказал глава Минсельхоза.



Бразилия, в свою очередь, увеличила поставки сыров и творога, соевых бобов, арахиса и цитрусовых на рынок России.



Министры при этом отметили существующие возможности роста объёмов взаимной торговли.



"Россия заинтересована в организации экспорта зерна и рыбной продукции в Бразилию. Надеюсь, что в скором времени мы сможем решить вопросы по линии надзорных ведомств двух стран и начать поставки", - заявил А.Ткачев.



На встрече стороны также обозначили перспективные направления российско-бразильского сотрудничества. Речь идёт о создании совместных предприятий на территории нашей страны, в том числе по переработке сельхозсырья, производству продовольствия, а также обмену инновационными сельскохозяйственными технологиями.



Основной товарной позицией в структуре экспорта из РФ в Бразилию в 2016 году являлся хлеб и мучные кондитерские изделия. Увеличился экспорт из Бразилии на территорию РФ соевых бобов, экстрактов, эссенций и концентратов кофе, цитрусовых плодов, фиников, инжира, ананасов, авокадо, дынь, арбузов и папайи.





"AK&M" от 23.01.2017