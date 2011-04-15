"Технодинамика" увеличила долю в заводе "Знамя" до 99%

"Технодинамика" стала владельцем контрольного пакета акций московского завода "Знамя". Об этом сообщил Ростех.



Её доля в предприятии увеличилась с 49 до 99%. Актив станет одним из ключевых в холдинге.



В процессе реорганизации Московского машиностроительного завода "Знамя" "Технодинамика" увеличила долю в уставном капитале до 99%. Компания планирует наладить здесь производство 16 изделий в рамках реализации программы импортозамещения - насосных агрегатов, гидроприводов и гидромоторов.



Московский завод "Знамя" владеет международным сертификатом системы менеджмента качества AS/EN9100. В 2011-2014 годах на производстве была проведена модернизация гальванических и термических мощностей предприятия, стоимость которой превысила 300 млн руб.



Завод "Знамя" - ведущее в России предприятие по изготовлению более 50 видов агрегатов для авиационной и наземной техники. Сейчас здесь производятся гидравлические насосы, топливно-регулирующая аппаратура, гидроагрегаты, воздушные компрессоры высокого давления и другая продукция. Продукция компании используется на гражданских и военных воздушных судах, а также в составе специальной наземной и дорожно-строительной техники.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году выросла на 18% до 1.14 трлн руб. Консолидированная чистая прибыль составила 99 млрд руб., EBITDA - 253 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 8.68%, увеличившись на 6 базисных пунктов.



Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. Холдинг включает 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической отраслей промышленности, в которых работает более 30 тысяч человек. Продукция холдинга устанавливается практически на все российские авиалайнеры, транспортные самолёты и вертолёты и составляет до 15% от их стоимости.



Чистая прибыль "Технодинамики" по МСФО за 2015 год сократилась на 19% до 1.994 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка возросла на 19% и составила 19.829 млрд руб. по сравнению с 16.638 млрд руб. годом ранее.



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