Численность официально зарегистрированных безработных в РФ с 11 по 18 января снизилась на 2.5%. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За этот период снижение показателя произошло в 82 регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Магаданской, Орловской, Тюменской, Вологодской, Сахалинской, Костромской, Тверской, Смоленской, Ленинградской, Липецкой областях, Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком, Чукотском автономных округах, Удмуртской, Карачаево-Черкесской республиках, Еврейской автономной области, Хабаровском крае.



Рост количества безработных отмечен в Республике Тыва и Курской области.



В Ульяновской области показатель не изменился.

По состоянию на 18 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 211.914 тыс.человек.





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