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23/01/2017
17:09

Объём промпроизводства в России в 2016 году вырос на 1.1%

Объём промпроизводства в России в 2016 году вырос на 1.1%, говорится в сообщении Росстата.

В декабре в годовом исчислении промпроизводство увеличилось на 3.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7.4%.

Индекс производства по добыче полезных ископаемых в 2016 году вырос на 2.5%, в декабре в годовом исчислении - на 2.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - 4.4%.

В обрабатывающей промышленности производство в 2016 году увеличилось на 0.1%, в декабре в годовом исчислении - на 2.6%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7.9%.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2016 году выросло на 1.5%, в декабре в годовом исчислении - на 5.5%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 10%.


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