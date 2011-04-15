Объём промпроизводства в России в 2016 году вырос на 1.1%, говорится в сообщении Росстата.



В декабре в годовом исчислении промпроизводство увеличилось на 3.2%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7.4%.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в 2016 году вырос на 2.5%, в декабре в годовом исчислении - на 2.9%, по сравнению с предыдущим месяцем - 4.4%.



В обрабатывающей промышленности производство в 2016 году увеличилось на 0.1%, в декабре в годовом исчислении - на 2.6%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 7.9%.



Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2016 году выросло на 1.5%, в декабре в годовом исчислении - на 5.5%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 10%.





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