Ингосстрах выдал полисы ОСАГО Центру организации дорожного движения

СПАО "Ингосстрах" заключило государственный контракт ОСАГО с государственным казённым учреждением города Москвы - Центр организации дорожного движения правительства Москвы. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Действие государственного контракта распространяется на 572 транспортных средства, цена государственного контракта составила 5.8 млн руб.



Страховщик был выбран в результате проведения открытого конкурса на оказание услуг по ОСАГО, в котором приняли участие ещё две страховые компании федерального уровня. При выборе победителя клиент учитывал, в том числе, опыт по успешному оказанию услуг, обеспеченность финансовыми ресурсами и деловую репутацию участников.



Срок действия договора – до 31 декабря 2017 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 23.01.2017