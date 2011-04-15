Акционер Time Warner выступил против слияния компании с AT&T

Один из акционеров Time Warner 19 января подал предположительно коллективный иск против компании и её руководства. В исковом заявлении утверждается, что раскрытые компанией финансовые показатели ввели акционеров в заблуждение в рамках голосования по слиянию с AT&T (объём этой сделки оценивается в $108 млрд). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



Ричард Коллура, выступивший инициатором иска, просит федеральный суд Нью-Йорка приостановить процесс слияния до момента раскрытия ответчиками существенных фактов. Основная претензия истца заключается в том, что Time Warner раскрыла только финансовые показатели вне общепринятых принципов бухгалтерского учёта (GAAP) в управленческих прогнозах. Акционер требует, чтобы компания раскрыла финпоказатели в соответствии с принципами GAAP, что дало бы акционерам возможность лучше понимать реальное финансовое положение компании.



В соответствии с заявлением, непредоставление ожидаемой информации означает нарушение положений разделов 14(а) и 20(а) закона "О бирже".



"Нераскрытие существенной информации до голосования по предполагаемой сделке, лишает истца и других членов группы лиц, присоединившиеся к иску, возможности принять обоснованное решение относительно голосования по предполагаемой сделке и подвергает их риску необратимого ущерба, компенсация которого не может считаться надлежащим средство судебной защиты", - подчёркивают авторы иска.



Истец намерен задержать процесс слияния до получения искомых сведений. В том случае если AT&T получит разрешение на покупку Time Warner до момента вынесения судом окончательного решения, заявлено требование возмещения убытков членам группы лиц, заявляющей иск, убытков на условиях справедливой стоимости.



Голосование в компании по сделке состоится 15 февраля.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"