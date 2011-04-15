Shell продаёт долю в СП Sadaf Chemicals компании Sabic

Компании Shell и SABIC заключили соглашение, по которому SABIC приобретает 50-процентную долю Shell в нефтехимическом СП SADAF. Об этом сообщается в email-рассылке Shell.



Стоимость сделки по продаже актива, расположенного в Саудовской Аравии, составит $820 млн. СП SADAF владеет шестью нефтехимическими предприятиями мирового уровня, суммарной производительностью свыше 4 млн т в год.



Заключение данной сделки автоматически приводит к расторжению соглашения о совместной деятельности, срок действия которого истекал лишь в 2020 году.



Приобретение обеспечит SABIC возможность дальнейшей оптимизации деятельности SADAF, инвестиций в производственные объекты и их интеграции с другими дочерними предприятиями. Для Shell сделка означает возможность консолидировать производственно-сбытовую деятельность и осуществлять выборочные инвестиции с целью поддержания роста своего глобального химического бизнеса.



Сделка подлежит одобрению регуляторными органами, её завершение ожидается в течение этого года. На другие проекты компании в Саудовской Аравии она не окажет влияния, подчёркивает Shell.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"