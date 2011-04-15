Задолженность по зарплате в РФ за декабрь снизилась на 29.2% до 2.725 млрд руб.

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за декабрь 2016 года снизилась на 29.2% до 2.725 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января 2017 года составила 2.72 млрд руб., или 99.8% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 декабря 2016 года она снизилась на 27.6%.



Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 5 млн руб. и снизилась по сравнению с 1 декабря в 17 раз.



В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 59% приходится на обрабатывающие производства, 18% - на строительство, 7% - на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% - на транспорт, 5% - на добычу полезных ископаемых.



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