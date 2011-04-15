Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 января 2017 года



ВЕРШИТЕЛИ СУДЕЙ

ВККС ИЗБАВИТСЯ ОТ КОЛЛЕГ-НАРУШИТЕЛЕЙ



На этой неделе Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассмотрит представления сразу на трех арбитражных судей. СКР рассчитывает получить согласие на привлечение бывшего судьи столичного арбитража Ильи Корогодова к уголовной ответственности за мошенничество; председатель Арбитражного суда Московского округа настаивает на прекращении полномочий судьи по налоговым делам Веры Черпухиной, грубо нарушавшей процессуальное законодательство. Наконец, досрочно может быть отправлен в отставку судья Десятого арбитражного апелляционного суда Сергей Мальцев, которого партнер его отца по бизнесу обвинила в ведении коммерческой деятельности. Прослушав записи телефонных переговоров с судьей, сделанные заявительницей, комиссия ВККС пришла к выводу о том, что им допущены нарушения кодекса судейской этики.





СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИГЛУШИТ МУЗЫКУ

В МОСКВЕ ПРОТЕСТИРУЮТ ПЕРЕДАЧУ ЭКСТРЕННЫХ СООБЩЕНИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ





Власти Москвы и Минкомсвязь РФ обсуждают новый способ экстренного информирования автоводителей и пассажиров. По одному из сценариев, машины скорой помощи смогут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы потребовать уступить дорогу. Вопрос компенсации радиовещателям за включения в эфир, полминуты которого могут стоить рекламодателям более 100 тыс. руб., пока не обсуждался, но бизнес уже готов от нее отказаться.





"РОСТЕХ" ПЕРЕСЧИТАЕТ ГОСЗАКУПКИ

ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ИХ IT-СИСТЕМУ БУДУТ "РТ-ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"



Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил президенту выбрать дочернюю компанию "Ростеха" - "РТ-Проектные технологии" (РТ-ПТ) единственным подрядчиком для единой информационной системы госзакупок (ЕИС). Он отмечает, что риск потери данных при смене исполнителя несопоставим с экономией при проведении ежегодных отборов исполнителей. В самой компании считают, что работа на платформе Oracle небезопасна, и хотят запустить ЕИС силами отечественных разработчиков на основе софта с открытым исходным кодом.





"СТРАТЕГИЯ РОСТА" ПОГРУЗИЛАСЬ В СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

БОРИС ТИТОВ ЗНАЕТ, КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ



Бизнес-омбудсмен Борис Титов в среду представит обновленную программу "Стратегия роста". После критики инициированного Столыпинским клубом документа в нем появился раздел о повышении качества жизни населения, во многом перекликающийся с предложениями Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Перечень мер для увеличения человеческого капитала широк - от необходимости перераспределения расходов от ВПК в пользу образования и здравоохранения до декриминализации проституции.





ПРЕЗИДЕНТСКИМ ГРАНТАМ ПОДБИРАЮТ НОВУЮ ФОРМУ

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НКО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ



Политический блок Кремля под руководством первого заместителя главы администрации президента (АП) Сергея Кириенко работает над изменением системы распределения президентских грантов. В АП это подтвердили "Ъ", но смысла реформы пока не раскрывают. Правозащитники опасаются сокращения числа грантооператоров, в том числе потери отдельной НКО, распределяющей для них средства. О грантах члены Совета по правам человека (СПЧ) собираются поговорить с Сергеем Кириенко в ближайшее время.





ГЕНПРОКУРАТУРА ВСТАЛА НА СТОРОНУ ИЛЬДАРА ДАДИНА

КС ПОЛУЧИЛ НЕГАТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ НА СТАТЬЮ УК О НЕОДНОКРАТНЫХ НАРУШЕНИЯХ НА МИТИНГАХ





Сегодня Конституционный суд (КС) проведет публичные слушания по жалобе Ильдара Дадина, единственного на данный момент осужденного к лишению свободы по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов. Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, у которых КС запросил отзывы, поддержали позицию Ильдара Дадина. В отзывах говорится, что спорная норма УК допускает "произвольное и необоснованное применение права", а ее нарушение вряд ли "настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением". В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части.





"В КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И РОССИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА ВСЕГДА В ПРОИГРЫШЕ"



ГЛАВА МИД ВЕНГРИИ ПЕТЕР СИЙЯРТО О ПЕРСПЕКТИВЕ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ



Вчера Москву посетил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии ПЕТЕР СИЙЯРТО. В беседе с корреспондентом "Ъ" ГАЛИНОЙ ДУДИНОЙ он рассказал, как ему удается находить общий язык с российскими партнерами, а также прокомментировал ситуацию на Украине и перспективы отмены санкций в отношении России.





ПЕНСИИ СТАНУТ МОБИЛЬНЕЕ

МТС РЕШИЛА ПОРАБОТАТЬ С КЛИЕНТАМИ НПФ



К борьбе негосударственных пенсионных фондов за перевод накоплений граждан подключился новый крупный игрок - сотовый оператор МТС. Компания запросила предложения фондов на услугу по переводу пенсионных накоплений. Впрочем, несмотря на широкую филиальную сеть и большую клиентскую базу, спрос на первых порах вряд ли будет ажиотажным - НПФ смущает довольно скромный средний счет клиента и отсутствие отработанной технологии оформления документов.





АУДИТОРСКУЮ ТАЙНУ УЗНАЮТ НАЛОГОВИКИ

ФНС ЗАПРОСИТ СВЕДЕНИЯ КЛИЕНТОВ АУДИТОРОВ



Правительство дало ход законопроекту по доступу налоговиков к данным аудиторов, полученным от клиентов. Поправки фактически принудят их раскрывать сведения о тех налогоплательщиках, кто сам отказался сотрудничать с ИФНС. Аудиторское сообщество видит в проекте риски разглашения профессиональной тайны и, как следствие,- сокращения сотрудничества компаний с аудиторами.





МОДЕЛЬ ОПЯТЬ ЗАЕХАЛА В ТУПИК

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ РЕФОРМУ СОГЛАСОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ



В дискуссии Минэкономики и ОАО РЖД о целевой модели рынка железнодорожных грузоперевозок не удалось достичь консенсуса: чиновники и монополия отказываются учитывать аргументы друг друга. ОАО РЖД хочет сначала обеспечить себе стабильный денежный поток и лишь потом переходить к какой-либо либерализации, министерство вновь с этим не согласно. Позиции сочтены непримиримыми, и проблему теперь, видимо, придется вынести на межведомственную рабочую группу.





У IMAX ЗАЕЛО ПЛЕНКУ

ВЫРУЧКА ФОРМАТА РОСЛА МЕДЛЕННЕЕ РЫНКА



Выручка от кинобилетов на сеансы IMAX в России в 2016 году выросла всего на 1% против 12% у всего кинопроката, а доля фильмов в этом формате в российском бокс-офисе снизилась с 4,2% до 3,7%, составив 1,79 млрд руб. При этом посещаемость залов IMAX росла быстрее, чем их кассовые сборы,- на 6,5%. Киносети снижали цены на билеты в этом формате, чтобы увеличить приток зрителей, объясняют участники рынка.





СЕРГЕЙ ШИШКАРЕВ ОТВЕДАЕТ СЫРА

БИЗНЕСМЕН ВЛОЖИТ ДО 600 МЛН РУБ. В ЕГО ПРОИЗВОДСТВО



Как стало известно "Ъ", владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев стал соучредителем компании по производству сыра в Костромской области. Бизнесмен вместе с партнерами планирует наладить выпуск более 180 тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект может достичь 600 млн руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 24.01.2017