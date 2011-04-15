Дайджест газеты "Ведомости" от 24 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 января 2017 года.







ВКЛАДЫ ДРОБЛЕНЫЕ ТАТАРСКИЕ



АСВ заподозрило клиентов татарских банков в махинациях ради получения страховки и не включило в реестры кредиторов Татфондбанка и Интехбанка раздробленные вклады на 6,1 млрд руб.



Как выяснили "Ведомости", ряд вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка проводили операции по сокращению средств на своих счетах, чтобы они подпадали под страховку государства (порог - 1,4 млн руб.). Такие операции они проводили незадолго до введения в банки временной администрации ЦБ и наложения моратория на выплаты кредиторам, что является страховым случаем, рассказали два человека, близких к обоим банкам. Для Татфондбанка регулятор ввел мораторий 15 декабря прошлого года, а через неделю запрет на удовлетворение требований кредиторов ЦБ получил Интехбанк. При этом Татфондбанк потерял платежеспособность в начале декабря, но операции со вкладами продолжали массово проводиться, говорят собеседники "Ведомостей".





ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРИСПОСОБИЛАСЬ



Промышленность прошла через спад, стагнацию и перешла к росту - на 1,1% за 2016 г., сообщил Росстат. Преодолеть ограничители роста будет сложнее, уверены эксперты.



Год завершили ростом все три укрупненных промышленных сектора: сильнее всех - добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства вышли из спада (рост - на 0,1%); возросло производство и распределение электроэнергии, газа и воды.



Рост промышленности начал замедляться в 2012 г., в 2013 г. фактически остановился, а в 2015 г. выпуск упал на 3,4%. Таким образом, исходя из текущих данных восстановление 2016 г. компенсировало спад 2015 г. примерно на треть; а за 2013-2016 гг. среднегодовые темпы промышленности были почти нулевыми (с небольшим минусом). С 2000 по 2008 г. производство росло в среднем на 5,6% в год.





ТРОЙКА НА СТРОЙКУ



Треть жилья в Москве в прошлом году ввели группа "Абсолют", городское Управление гражданского строительства (УГС) и "Авеста-строй" знакомого экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.



В прошлом году в Москве было сдано в эксплуатацию 8,1 млн кв. м недвижимости, из них 3,34 млн кв. м жилья.



Самым крупным застройщиком в столице, который ввел максимальное количество недвижимости, в прошлом году стала группа компаний "Абсолют", следует из ответа пресс-службы стройкомплекса Москвы. Компания частично реализовала проекты комплексной застройки на новых территориях, в эксплуатацию сдано около 810 000 кв. м недвижимости (в габаритах наружных стен): 565 000 кв. м квартир, два детских сада и одна общеобразовательная школа. По сравнению с 2015 г. результат "Абсолюта" снизился: тогда группа сдала более 1 млн кв. м. Компания в основном сдает проекты в новой Москве, согласованные еще подмосковными властями.





ЛЕТАЙТЕ НА РОССИЙСКОМ



Допуски на международные направления надо выдавать авиакомпаниям только под российские самолеты. Такую идею вице-премьера Дмитрия Рогозина поддержал Владимир Путин.



Необходимо защитить внутренний рынок, доложил Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 23 января, сообщила пресс-служба Кремля. Речь идет как о полетах по России, так и по наиболее популярным маршрутам, отметил вице-премьер. Допуск на них надо выдавать только "тем компаниям, которые будут выставлять на эти маршруты российские самолеты". Путин ответил: "Хорошо".Для полетов внутри страны авиакомпаниям не нужны разрешения регуляторов, а вот допуски на международные направления выдает межведомственная комиссия при Минтрансе. Если претендентов несколько, получателя выбирают голосованием по нескольким критериям, среди них отсутствие долгов по налогам, замечаний от российского и иностранных регуляторов, пунктуальность и частота полетов по имеющимся маршрутам.





ГОЛЛИВУДУ В РОССИИ НЕ МЕСТО



Чиновники предпримут еще одну попытку сократить число голливудских фильмов в кинотеатрах. Они хотят поднять цену прокатного удостоверения больше чем в 1500 раз до 5 млн руб.



Государству необходимо вводить новые меры поддержки отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил министр культуры Владимир Мединский.



О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: "Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 руб." (это сумма госпошлины, которую необходимо уплатить при получении удостоверения. - "Ведомости"). Чиновники, по словам Малышева, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн руб.: "Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Сотрудник Минкультуры сообщил "Ведомостям", что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается ее официально представить на правительственном совете по кинематографии.





"НАС ИНТЕРЕСУЮТ КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ НАЦЕЛЕНЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК"



Венчурный инвестор Александр Галицкий рассказывает, во что готов вкладывать деньги Almaz Capital, сетует на отсутствие в России долгосрочного планирования и объясняет, почему не стоило объединять РВК и "Сколково".



Выходец из советской космической промышленности Александр Галицкий, беседуя с "Ведомостями" в 2004 г., делился своими планами о создании венчурного фонда, который предоставлял бы первые инвестиции в начинающие компании с интересными идеями. За десятилетие до того разговора Галицкий сумел заинтересовать своими технологиями американского IT-гиганта - Sun Microsystems.



В последовательности Галицкому не откажешь. Ныне он и правда известный венчурный инвестор, вложивший средства не в один российский проект (в том числе деньгами Cisco и UFG, пополнявшими капитал его фонда Almaz Capital Partners).



Успешность инвестора измеряется его выходами из инвестиций, и здесь Галицкому тоже есть чем похвастаться. Например, в январе 2011 г. он продал компании Skype за $150 млн долю в российском разработчике сервиса видеосвязи для мобильных устройств Qik.



В 2004 г. свою миссию Галицкий формулировал так: "Показать, что российские технологии имеют право на жизнь". Сейчас в интервью "Ведомостям". он рассказал, во что он планирует инвестировать теперь, как намерен привлекать на это деньги и почему развитие технологий идет рука об руку с законодательством и способностью доверять людям.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 24.01.2017