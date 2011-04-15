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24/01/2017
10:55

Газпром и ЛУКОЙЛ обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

Предправления Газпрома Алексей Миллер и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Стороны обсудили ход реализации генерального соглашения о стратегическом партнерстве. В частности, речь шла о поставках газа в рамках ранее заключенных договоров и перспективах увеличения объемов переработки попутного нефтяного газа на Сосногорском ГПЗ. На встрече также были рассмотрены другие проекты, представляющие взаимный интерес.

Между Газпромом и ЛУКОЙЛом действует генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома, а также ведутся совместные геологоразведочные работы в Каспийском море.

С 9 октября 2015 года на Сосногорский газоперерабатывающий завод Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта Газпрома и ЛУКОЙЛа, в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2016 года упала на 37% до 105.392 млрд руб. со 167.779 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации сократилась на 14% до 2.517 трлн руб. с 2.917 трлн руб., показатель EBITDA - на 7% до 381.563 млрд руб. с 417.387 млрд руб. Капитальные затраты компании составили 241.447 млрд руб., свободный денежный поток - 93.406 млрд руб.

"AK&M" от 24.01.2017
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