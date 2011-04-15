Банк "Восточный" завершил присоединение Юниаструм банка

Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, говорится в сообщении банка "Восточный экспресс".



В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации "Восточного" и о прекращении деятельности Юниаструм банка. Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к "Восточному". Сеть отделений присоединяемого банка продолжит работать под брендом "Восточного".



Главой объединенного банка останется председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев.



"С присоединением Юниаструм банка "Восточный" стал одним из крупнейших универсальных банков страны. Активы банка увеличились на 40%, а клиентская база увеличилась до 40 тыс. субъектов МСБ, перешедших на обслуживание в банк "Восточный", при этом портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд руб.", - сказал А.Кордичев.



В 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд руб. и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчётности.



ООО КБ "Юниаструм Банк" (ИНН 7707286100) создано в 1994 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ и является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, специализируясь на розничном бизнесе. В настоящее время региональная сеть банка включает более 195 офисов (в том числе 43 филиала) в 45 российских регионах. Юниаструм Банк входит в группу Bank of Cyprus.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"