Роснефть в 2016 году увеличила добычу углеводородов на 4% до 265 млн т. Об этом в ходе рабочей встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Роснефти Игорь Сечин, сообщается на сайте нефтяной компании.



Всего компанией было добыто 210 млн т нефти и 67 млрд куб м газа.



По словам И.Сечина, "год характеризовался большой волатильностью на рынках углеводородов, работа протекала напряжённо, однако компания "Роснефть" добилась рекордных показателей".



И.Сечин сообщил, что основными факторами роста добычи стали: запуск Сузунского, а также Восточно-Мессояхского месторождения (совместный проект с ПАО "Газпромнефть"), увеличение производства на объектах ООО "РН-Юганскнефтегаз", крупнейшего добычного актива компании. Общий объём инвестиций в 2016 году составил 750 млрд руб. В основном они были направлены на увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири и развитие новых проектов.



Объём эксплуатационного бурения в 2016 году вырос на 35% до 9.3 млн м, ввод новых скважин составил 2700 единиц, что на 43% выше показателей 2015 года.



И.Сечин доложил, что в течение года Роснефть открыла 13 новых месторождений, 103 новые залежи с общими запасами до 159 млн тнэ. Ожидаемый прирост запасов, по его словам, достигнет 290 млн тнэ.



Общий объём переработки на российских НПЗ, входящих в периметр Роснефти, составил 87.5 млн т, более 12 млн т было переработано на зарубежных НПЗ компании. Таким образом, общий объём переработки – около 100 млн т. По словам И.Сечина, в 2017 году Роснефть планирует увеличить этот показатель до 120 млн т.



Выход светлых нефтепродуктов в прошедшем году увеличился и достиг 56%, глубина переработки выросла до 71.2%.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.



"AK&M" от 24.01.2017