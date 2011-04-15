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24/01/2017
14:37

Южнокорейский Kookmin Bank намерен продать долю в банке "ЦентрКредит"

Южнокорейский Kookmin Bank продаст свою долю в казахском банке, которую он приобрёл в 2008 году. Об этом сообщает издание "Деловой Казахстан" со ссылкой на The Korea Times.

Переговоры о продаже акций банка "ЦентрКредит" будут проведены на собрании совета директоров банка на этой неделе в Казахстане.

Kookmin Bank (Кукмин банк) — один из крупнейших банков Южной Кореи по размеру активов и рыночной капитализации. Доля Kookmin Bank в банке "ЦентрКредит" составляет 41.9%. 41.9-процентную долю в банке "ЦентрКредит" корейский банк купил в 2008 году за 939.2 млрд вон.

"Мировой финансовый кризис ударил по банку, который активно участвует в ипотечном бизнесе. Стоимость акций Kookmin Bank в банке "ЦентрКредит" упала ещё больше после того, как в Казахстане произошла девальвация тенге в 2014 году", — говорится в публикации.

АО "Банк "ЦентрКредит" основано в 1988 году. Банк имеет собственную широкую филиальную сеть по Республике Казахстан, обслуживает юридических и физических лиц более чем в 100 филиалах и отделениях. Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных банков.

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